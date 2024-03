Entdeckungen zwischen dem Palmesel und dem Priester in Pink

In den Mindelheimer Museen gibt es für kleine und große Besucher bei einer Osterrallye viel zu entdecken. Erstklässler haben den Praxistest gemacht.

Was passiert eigentlich mit den Palmbuschen vom vergangenen Jahr und was hat eine Hostie mit einem Waffeleisen zu tun? Das sind nur zwei von vielen originellen Fragen, die neugierigen Kindern derzeit in den Mindelheimer Museen beantwortet werden. In den Osterferien läuft dort nicht nur eine Osterausstellung, die von den Mindelheimer Krippenfreunden mit österlichen Exponaten bestückt wurde, sondern auch eine Osterrallye, die den Museumsbesuch für Buben und Mädchen abwechslungsreich und spannend macht. Da werden natürlich auch Ostereier gesucht, es darf gebastelt werden und es gibt kindgerechte Informationen rund ums Osterfest.

Auch ein Goldblattkreuz nach historischem Vorbild können die Kinder im Museum basteln. Foto: Stefanie Vögele

Eine Klasse der St.-Josefs-Grundschule aus Mindelheim hat die Rallye schon getestet und die Kinder waren begeistert. Am meisten Spaß hatten die Kinder bei der Eiersuche, doch auch an der alten Karfreitagsrätsche wollten alle drehen – und das nicht nur einmal. Mit großem Eifer haben die Kinder auch alemannische Goldblattkreuze gebastelt und einem Mädchen hat ein pinkfarbenes Messgewand besonders gut gefallen. Aber wahrscheinlich ging es dabei gar nicht um den liturgischen Hintergrund, sondern einfach um die tolle Farbe. Auf die Frage, ob die Rallye die Prüfung bestanden habe, gingen alle Daumen der Erstklässler nach oben.

Es gibt auch Führungen durch die Osterausstellung in Mindelheim

Die Osterausstellung samt Rallye können ab sofort besucht werden. In einem Flyer, der an der Museumskasse ausliegt, wird die Kinder-Rallye genau erläutert. Jeder kann sie auf eigene Faust machen, es besteht bis zum 15. Mai allerdings auch die Möglichkeit, eine geführte Tour zu buchen. Eingebunden in die Ausstellung sind übrigens alle Mindelheimer Museen. Die Tour selbst geht durch die Museen im Colleg und ist zudem auch mit Objekten des Stadtmuseums und des Turmuhrenmuseums bestückt.