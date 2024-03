Er wollte zwei Dosen stehlen: Ladendieb landet in Untersuchungshaft

Er wollte Getränkedosen im Wert von nur zwei Euro stehlen. Doch das hat für einen 44-Jährigen fatale Folgen: Er sitzt in Untersuchungshaft.

Für einen 44-Jährigen endete ein Ladendiebstahl in Mindelheim im Untersuchungsgefängnis. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann in einem Verbrauchermarkt auf frischer Tat ertappt, als er zwei Getränkedosen im Wert von knapp zwei Euro stehlen wollte. Da der Mann in jüngster Vergangenheit bereits wiederholt Ladendiebstähle begangen hatte, bei denen er auch einen Flaschenöffner mit einer ausklappbaren Klinge bei sich hatte, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Der Haftrichter erließ gegen den Mann Haftbefehl und er wurde in Untersuchungshaft genommen. (mz)