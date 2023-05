Frau mit Messer bedroht: Euromünze bringt Obdachlosen hinter Gitter

Mann bedroht eine Supermarktkundin und nimmt ihr den leeren Einkaufswagen weg. Dafür landet er im Gefängnis.

Einen skurrilen Raub meldet die Polizei aus Mindelheim. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wollte eine Kundin ihren leeren Einkaufswagen zurückbringen, als sich ihr plötzlich ein Obdachloser in den Weg stellte, der ein Küchenmesser in der Hand hielt. Der Mann nahm den Einkaufswagen, in dem noch die Euromünze als Pfand steckte, und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den Mann schnell fassen. Wegen schweren Raubes wurde er der Ermittlungsrichterin vorgeführt und ins Gefängnis gebracht. (mz)