Für das Theatereck gibt es mehrere Bewerber

Nachdem ein möglicher Pächter des Theaterecks kurzfristig abgesprungen ist, interessieren sich nun gleich mehrere Gastronomen für das Mindelheimer Lokal.

Für die Stadt, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger war es eine Hiobsbotschaft: Im März wurde bekannt, dass die Bewirtung des Mindelheimer Forums und des Theaterecks nach dem Ausscheiden des bisherigen Pächters nicht wie erhofft nahtlos weitergeführt werden kann. Der Mindelheimer Gastronom, der bereits als neuer Pächter im Gespräch war, hatte kurzfristig einen Rückzieher gemacht. Möglicherweise war das für die Stadt aber sogar ein Vorteil.

Sie musste in der Folge die Verpachtung zwar bundesweit ausschreiben, kann sich nun aber zwischen mehreren Interessenten entscheiden. "Es wird eine echte Auswahl sein", freut sich Bürgermeister Stephan Winter wenige Tage nach Ende der Bewerbungsfrist. Wie viele Bewerbungen im Rathaus eingegangen sind, möchte er auf Nachfrage unserer Redaktion nicht verraten. Alle Bewerber kämen aber aus Mindelheim.

Noch ist offen, wann das Theatereck wieder geöffnet ist

Bis feststeht, wer die Bewirtung der Forums-Säle und des Theaterecks künftig übernimmt und wann das Lokal wieder geöffnet sein wird, wird es aber noch ein wenig dauern. Jetzt wird laut Winter erst einmal überprüft, ob die Bewerbungen vollständig sind und die Bewerber alle Anforderungen erfüllen. Im nächsten Schritt, der so schnell wie möglich folgen soll, wird der Stadtrat dann in nicht-öffentlicher Sitzung darüber entscheiden, welcher Kandidat das Rennen macht. Den Namen des künftigen Betreibers oder auch der Betreiberin will Winter aber erst öffentlich bekannt geben, wenn der- oder diejenige den Vertrag unterzeichnet hat.

Dass es jetzt gleich mehrere Interessenten für die Bewirtung gab, könnte damit zusammenhängen, dass eine Beteiligung an der Roma GbR nun vom Tisch ist. Diese war bislang offiziell Pächterin der städtischen Säle und des Lokals. Um den Betrieb nach dem Ausscheiden des bisherigen Wirts Peter Weyh-Immerz nahtlos fortführen zu können, war geplant, dass ein Nachfolger seinen Platz in der Roma GbR übernimmt. Der neue Wirt hätte für alle Verbindlichkeiten der Roma GbR haften müssen, auch für die, die zum Zeitpunkt seines Eintritts möglicherweise bereits bestanden hätten.

Der geplante Eintritt in die Roma GbR hat den Mindelheimer Gastronom offenbar abgeschreckt

Offenbar hat das den Mindelheimer Gastronom abgeschreckt, der vom Stadtrat bereits grünes Licht für die Übernahme bekommen hatte. Nach seiner überraschenden Absage lief Ende März der Pachtvertrag mit der Roma GbR aus. Weil die Bewirtung dadurch bundesweit ausgeschrieben werden musste, stellte sich die Frage, ob ein neuer Interessent in die Gesellschaft eintritt, nicht mehr.

Bereits geplante Veranstaltungen im Forum sind durch die Verzögerung im Weiterbetrieb laut Winter nicht in Gefahr: Die Veranstalter können das Forum wie vereinbart nutzen, müssen sich aber einen neuen Caterer suchen. Und vielleicht können sie ja auch schon bald auf den neuen Wirt zurückgreifen.