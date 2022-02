Für mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt im Unterallgäu

Plus Fachkräfte werden gesucht, doch es gibt auch Menschen, die es schwer haben, einen Job zu finden. Für sie und künftige Arbeitgeber gibt spezielle Programme.

Wer eine Ausbildung in einem gefragten Beruf absolviert hat, muss sich keine Sorgen um die Zukunft machen: Er oder sie kann beim Arbeitsplatzwechsel häufig aus vielen Möglichkeiten auswählen und sich den besten Arbeitgeber aussuchen. Doch es gibt Menschen, die es auf dem Arbeitsmarkt schwerer haben, wegen ihres Alters oder weil sie zum Beispiel ungelernte Kräfte sind. Die Arbeitsagentur hat sich zum Ziel gesetzt, solche Menschen zu unterstützen – und dafür gibt es viele Wege.