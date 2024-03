Gleich mehrere Ladendiebstähle an einem Tag

Ein 43-Jähriger ist insgesamt dreimal bei Ladendiebstählen in Mindelheim ertappt worden. Wegen eines Details wird die Strafe wohl höher ausfallen.

Am Samstag wurde ein 43-Jähriger geschnappt, der insgesamt dreimal in zwei Verbrauchermärkten in Mindelheim gestohlen hatte. Wie die Polizei berichtet, nahm er hauptsächlich Alkohol in Dosen mit. In zwei Fällen bemerkte das Personal den Diebstahl, der Mann wurde aufgehalten. Zudem konnte man ihm laut Polizei einen weiteren Ladendiebstahl vom Vortag nachweisen.

Wegen des Messers ist es ein "Diebstahl mit Waffen"

Eine Sache wird die Strafe vermutlich erhöhen: Der Ladendieb hatte laut Polizei bei seinen Taten ein kleines Messer dabei. Deshalb wird er nun wegen Diebstahls mit Waffen angezeigt.