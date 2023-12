Großer Feuerwehreinsatz wegen brennender Jukebox

Eine aufmerksame Nachbarin hat das Feuer in Mindelheim rechtzeitig bemerkt und Schlimmeres verhindert.

Eine Anwohnerin in der Westernacher Straße in Mindelheim nahm in der Nacht auf Samstag im Treppenhaus Brandgeruch wahr und verständigte den Notruf. Starke Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mindelheim entdeckten, dass es in einer an das Wohnhaus angrenzenden Lagerhalle eine Jukebox brannte. Ursache ist laut Polizei wohl ein technischer Defekt. Durch die starke Rauchentwicklung entstand hoher Sachschaden, nach ersten Einschätzungen liegt er bei etwa 80.000 Euro. Es gab keine Verletzten. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. (mz)