Junge Frau wehrt sich gegen Festnahme in Mindelheim

Beamte mussten Streit zwischen zwei Asylsuchenden schlichten und nahmen die Streithähne in Gewahrsam.

In einer Asylunterkunft sind am Mittwoch zwei Bewohner in Streit geraten und es kam zu einer Körperverletzung. Laut Polizei hatte eine 26-jährige Frau einen 20-Jährigen mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen. Der Sicherheitsdienst trennte die Kontrahenten und rief die Polizei zur Unterstützung hinzu. Polizisten nahmen die Beschuldigten schließlich aufgrund ihrer Aggressivität in Sicherheitsgewahrsam und brachten sie zur Polizeiinspektion Mindelheim. Hierbei leistete die Frau Widerstand, verletzte aber keinen der Beamten. (mz)