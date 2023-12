Mindelheim

Appelle statt Verbote: Mindelheim lässt es an Silvester wieder krachen

So sah der Mindelheimer Marienplatz am Neujahrsmorgen 2023 aus. Feiernde hatten gegen das generelle Böllerverbot innerhalb des Altstadtringes verstoßen.

Plus Es war ein Versuch, der gründlich gescheitert war: Voriges Jahr sollte an Silvester in Mindelheim Ruhe herrschen. Das Böllerverbot hatte die gegenteilige Wirkung.

Schon seit Jahren gilt in der Mindelheimer Altstadt und auf der Mindelburg ein generelles Verbot von Raketen, insbesondere auch an Silvester und Neujahr. Damit sollen die denkmalgeschützten Gebäude, die eng an eng stehen, vor Feuer geschützt werden. Im November 2022 hat der Stadtrat ein Verbot von lärmenden Krachern für das ganze Stadtgebiet draufgesattelt. Gefruchtet hat all das nicht.

Am Neujahrstag 2023 war auf dem Marienplatz die Bilanz zu sehen: Müll und Dreck, die die Böller und Raketen hinterlassen haben, lagen überall verstreut herum. Beobachter hatten sogar den Eindruck, dass mehr denn je in der Altstadt geböllert worden war.

