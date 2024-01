Missglücktes Überholmanöver auf der A96: 14.000 Euro Schaden

Der Fahrer eines Kleintransporters hat die Geschwindigkeit eines anderen Wagens auf der A96 falsch eingeschätzt. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Der 59-jährige Fahrer eines Kleintransporters wollte am Mittwochabend auf der A96 in Richtung München ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit eines von hinten herannahenden Autos und es kam zur Kollision. Das Auto wurde dabei laut Polizei zwischen dem Kleintransporter und der Mittelschutzplanke kurzzeitig eingeklemmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Auto musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. (mz)