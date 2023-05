Mindelheim

19:00 Uhr

Relegation im Unterallgäu: Hier kämpfen die Teams um Auf- und Abstieg

Da geht's lang: Trainer Tobias Baur weist seinem TSV Mindelheim II den Weg in die Relegation.

Plus Der letzte Spieltag im Unterallgäu ist passe. Nun aber steht die nicht minder spannende Relegation vor der Tür. Auch heimische Teams gehen in die Verlängerung.

Sowohl in der Kreisklasse als auch in den A-Klassen stehen für heimische Mannschaften entscheidende Spiele auf dem Programm. Von Mittwoch bis Freitag rollt deshalb das Leder in Sachen Auf- oder Abstiegsbestimmung.

Bereits am Mittwochabend (18.30 Uhr) sind die A-Klassen am Zug. In Lauben läuft der TSV Mindelheim II gegen den FC Hawangen auf. Punktgleich mit dem FC Heimertingen beendete der TSV Mindelheim II (beide 54 Punkte) die Saison der A-Klasse Allgäu 3. Der schlechtere Direktvergleich verwies jedoch die Mindelheimer auf Platz zwei. Doch noch ist die Tür zur Kreisklasse nicht geschlossen für das Team von Coach Tobias Baur. Der Gegner Hawangen ist nur schwer auszurechnen, da sich gleich mehrere Stürmer als sehr treffsicher gezeigt haben. Die Torjägerliste ihrer Liga können aber auch die Mindelheimer getrost vorweisen. Schließlich belegt ihr Goalgetter Onour Mamout Oglou dort den Spitzenplatz.

