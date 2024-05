So verfolgt Christos Georgiadis das Finale des Eurovision Song Contests

Der Mindelheimer war bei der Castingshow "Ich will zum ESC" angetreten. Für das Finale hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Für kurze Zeit schien sein Traum ganz nah: Im Januar nahm der Mindelheimer Christos Georgiadis an der Castingshow "Ich will zum ESC" teil. Doch nach der zweiten Runde war Schluss. Seitdem ist er zurück in Mindelheim und setzt seine Ausbildung zum Erzieher fort. Für den diesjährigen Eurovision Song Contest hat er sich dennoch etwas Besonderes vorgenommen.

"Ich habe total Lust, die Show mit meinen Fans online gemeinsam zu schauen", erzählt Georgiadis. Er plant einen Livestream, in dem er den ESC mit Interessierten schauen kann und selbst kommentiert. Zum deutschen Halbfinale und Finale war Georgiadis noch gereist, doch Malmö sei leider zu weit, erzählt er.

ESC: Der Mindelheimer schaut den Wettbewerb zu Hause

Sein Favorit beim Eurovision Song Contest ist in diesem Jahr der französische Künstler "Slimane" mit seinem Lied "Mon Amour". Ihm gefällt besonders die kraftvolle Stimme und die Inszenierung des Sängers. Georgiadis ist sich aber auch sicher, dass Deutschland in diesem Jahr besser abschneiden wird.

Er selbst veröffentlicht weiterhin Lieder unter seinem Namen OJI CHRISTOS. "Ich gebe alles dafür, meinen Traum zu erreichen."