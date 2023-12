Mindelheim

13:01 Uhr

Spielplatzsatzung soll der Stadt Mindelheim Geld einbringen

Der Biberspielplatz in der Bleichstraße ist von der Stadt Mindelheim gebaut worden.

Plus Befinden sich mehr als drei Wohnungen in einem Haus, muss auch ein Spielplatz errichtet werden. Weil es an der Umsetzung hapert, hat die Stadt jetzt eine Satzung erlassen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Spielplätze sind der Stadt lieb und teuer. Zwischen 75.000 und 90.000 Euro kostet ein öffentlicher Spielplatz. Mehr als 20 hat Mindelheim errichtet. Allerdings ist bei Spielplätzen nicht nur die öffentliche Hand gefordert. In der Bayerischen Bauordnung ist festgelegt, dass bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen ist.

Der Bauherr kann in vielen Fällen eine Ablöse bezahlen

Das ist in der Vergangenheit in Mindelheim offenbar nicht konsequent eingefordert worden. Sabine Filser vom Bauamt sagte vor dem Stadtrat, das sei nie richtig geregelt gewesen. Die Gemeinden können Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhalt sowie Ablösung von Kinderspielplätzen in einer eigenen Satzung regeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen