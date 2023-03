Mindelheim

vor 34 Min.

Unfall mit Fahrschulauto geht glimpflich aus

Ein Unfall mit einem Fahrschulauto hat sich am Samstag in Mindelheim ereignet.

Am Samstagvormittag hat es an der Kreuzung Bahnhofstraße/Peter-Dörfler-Straße in Mindelheim gekracht. Laut Polizeiangaben hatte eine 52-jährige Autofahrerin ein Fahrschulauto übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der Fahrlehrer versuchte noch, den Unfall zu verhindern Der Fahrlehrer der 17-jährigen Fahrschülerin versuchte offenbar noch, einzugreifen, konnte aber einen Zusammenstoß in der Mitte der Kreuzung nicht mehr verhindern. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden in mittlerer, vierstelliger Höhe. (AZ)

