Vier Monate Mehrwegpflicht: So läuft die neue Regelung in Mindelheim

Vor vier Monaten wurde die Mehrwegpflicht eingeführt. Seither müssen Restaurants ihr Essen auch in Mehrwegbehältern anbieten. Der große Ansturm bleibt bislang aus.

So richtig überzeugt sind sie immer noch nicht: weder Gültekin Durmus noch Peter Weyh-Immerz oder Philipp Schilcher. Die Mindelheimer Restaurantbetreiber müssen seit dem 1. Januar 2023 eine Mehrwegoption für bestelltes Essen anbieten. Sie alle setzten sie auch um. Als vor vier Monaten die sogenannte Mehrwegpflicht in Deutschland angelaufen ist, haben sie unserer Redaktion das erste Mal von dem Thema berichtet. Damals gab es einige Probleme. Nun haben wir nachgefragt, ob die Startschwierigkeiten inzwischen überwunden sind, und uns erkundigt, was passieren müsste, damit die Pflicht den erhofften Erfolg bringt.

"Das Hauptproblem ist immer noch, dass die Leute die Dosen nicht zurückbringen", sagt der Inhaber der Pasteria Al Dente, Gültekin Durmus. Er setzt auf das sogenannte "Rebowl"-Konzept. Dabei bezahlen Restaurantbetreiber eine Konzessionsgebühr für die Mehrwegbehälter, die sie dann wiederum gegen ein Pfand von fünf Euro an ihre Kunden ausgeben können. Diese können die Dosen bei allen teilnehmenden Restaurants zurückgeben und bekommen ihr Pfand zurück. Schon beim vergangenen Gespräch mit unserer Redaktion war Durmus mit dem Konzept nicht so glücklich: "Es ist zu umständlich. Die Leute kommen, wenn ich geschlossen habe, oder vergessen sie ganz. In der Stadt mag das besser funktionieren, aber bei uns auf dem Land ist es schwierig." Trotzdem will er an dem Konzept festhalten – der Umwelt zuliebe.

Zehn Tipps für weniger Plastik im Alltag 1 / 10 Zurück Vorwärts 1) Stofftasche immer dabeihaben.

2) Getränke, Milch, Joghurt und Sahne in Pfandgläsern kaufen.

3) Loses Obst und Gemüse kaufen.

4) Wurst und Käse in Dosen packen lassen.

5) Leitungswasser für unterwegs in Glas- oder Edelstahlflaschen.

6) Seife am Stück statt Duschgel und Shampoo.

7) Mehrweg statt Einweg bei Bechern und Tellern.

8) Strohhalme und anderes Einwegplastik vermeiden.

9) Kleidung gebraucht statt neu kaufen.

10) Werbegeschenke aus Plastik ablehnen, eingeschweißte Kataloge abbestellen.

"Ich zahle Konzessionsgebühr und die Leute behalten die günstigen Dosen"

Auch der Betreiber des Tasty Bowl in Mindelheim, Philipp Schilcher, ist von der Mehrwegpflicht nicht überzeugt: "Etwa fünf bis zehn Prozent unserer Kunden nutzen die Mehrwegoption", sagt er, "die Nachfrage ist nicht viel höher als vor der Pflicht". Er möchte sein Mehrwegangebot im Laufe des Jahres weiter ausbauen, setzt dabei aber nicht auf das "Rebowl"-Konzept. "Wenn ich meine eigenen Dosen anbiete, kann ich entscheiden, wie sie aussehen, unser Logo aufdrucken und spare mir laufende Gebühren."

Die Konzessionsgebühren beschäftigen auch Peter Weyh-Immerz. Im Januar wollte er dem "Rebowl"-Konzept eine Chance geben, sah die Entwicklung positiv. Mittlerweile schätzt er die Lage anders ein: "Auch bei uns kommt zu wenig zurück. Die Leute behalten die Dosen lieber. Wenn man sich für fünf Euro eine Dose holt, die sogar spülmaschinengeeignet ist, ist das für viele ein gutes Geschäft", sagt er. "Dafür zahle ich dann die Konzessionsgebühr."

Vor allem die großen Ketten und Lieferdienste müssen in die Pflicht genommen werden

Im Januar hatte Weyh-Immerz beklagt, dass sich gerade große Restaurantbetreiber wie McDonald's durch ihre Papierverpackungen aus der Mehrwegpflicht herausstählen. Stichproben der Deutschen Umwelthilfe haben gezeigt, dass nur ein Drittel der Gastronomieketten der Mehrwegpflicht nachkommt. Untersuchungen von Greenpeace ergaben ein ähnliches Bild. Aber auch kleinere Restaurants halten sich nicht immer an das neue Gesetz. "Es ist einfach schlecht, wenn man von Kollegen mitbekommt, dass sich andere nicht an das halten, was eigentlich für uns alle gilt", sagt Gültekin Durmus.

Auch die Verbraucherzentrale kritisiert, "dass sich das neue Gebot nur auf Einwegkunststoffgefäße bezieht und nicht auf alle Einwegmaterialien. Wer "nur" in Aluminium- oder Pappeinweg abfüllt, muss nichts ändern. Es gibt kein Einwegverbot, sondern ein Mehrweggebot." Zudem würden Anreize für Kundinnen und Kunden fehlen, die Mehrweg- der Einwegvariante vorzuziehen. Die Verbraucherzentrale schlägt darum ein Bonussystem vor, das Kunden für ihre Mehrwegwahl belohnt. Zudem müsse die Kennzeichnung noch konsequenter umgesetzt werden. Greenpeace zufolge stehen dabei insbesondere die großen Lieferketten in der Pflicht.