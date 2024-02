Wer hat auf dem Parkplatz einer Arztpraxis ein Auto angefahren?

Die Polizei ermittelt zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag auf dem Parkplatz einer Mindelheimer Arztpraxis zugetragen hat.

Am Dienstagmittag kam es auf dem Besucherparkplatz einer Arztpraxis in der Bad Wörishofer Straße in Mindelheim zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein unbekannter Fahrer streifte laut Polizei beim Wenden beziehungsweise Rangieren ein anderes dort geparktes Auto und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Zeugen sollen sich bei der Polizei Mindelheim melden, Telefon 08261/76850. (mz)