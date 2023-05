Mindelheim

18:00 Uhr

Wie es mit der Windkraft in Mindelheim weitergeht

Plus Noch sind nicht alle Gespräche mit möglichen Investoren für vier Windkraftanlagen östlich von Mindelheim geführt. Aber es zeichnet sich ab, wohin die Reise geht.

Von Johann Stoll

In Sachen Windkraft tut sich was in Mindelheim. Von sieben bis acht möglichen Investoren spricht Bürgermeister Stephan Winter. Sie haben Kontakt zur Stadt gesucht, nachdem der Stadtrat festgelegt hatte, unter welchen Bedingungen er Windkraft im Stadtwald östlich von Mindelheim ermöglichen möchte. Die Firmen meldeten sich per E-Mail, online, telefonisch oder auch im direkten Gespräch. Die meisten Interessenten kämen von außerhalb, sagte Winter im Gespräch mit dieser Redaktion, an dem auch die beiden Stellvertreter Roland Ahne und Roland Peter teilgenommen haben.

Unternehmen aus der Region wollen in Sachen Windkraft zusammenarbeiten

Vorige Woche nun fand ein knapp zweistündiges Treffen im Mindelheimer Rathaus zur Windkraft statt. Hier saßen Vertreter der Bauverwaltung und der Kämmerei mit Bürgermeister Winter an der Spitze sowie Vertreter von regionalen Firmen an einem Tisch zusammen. Dazu zählten der Kaufbeurer Stromversorger VWEW, an dem die Stadt Mindelheim beteiligt ist, die Firma Grob, die Firma Alois Müller sowie die Firma Energiezukunft Unterallgäu des Unternehmers Martin Müller. Auch ein Vertreter des Ingenieurbüros Sing aus Landsberg saß mit am Tisch, das bereits erhebliche Vorarbeiten geleistet hatte.

