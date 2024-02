Wir übertragen den Faschingsumzug in Mindelheim live im Internet

Am Gumpigen Donnerstag findet in Mindelheim wieder der große Faschingsumzug statt. Wir übertragen die Veranstaltung live auf Facebook.

Die Närrinnen und Narren feiern am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, in Mindelheim: Nach dem Rathaussturm des Durahaufa am Vormittag steht am Nachmittag der Umzug der Mindelonia an, Beginn ist um 14.14 Uhr. Wir übertragen den Umzug live im Internet, und zwar auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/MindelheimerZeitung