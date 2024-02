Zusammenstoß auf einer Kreuzung in Mindelheim

Ein Autofahrer hat in Mindelheim den Gegenverkehr übersehen und so einen Unfall verursacht.

In der Krumbacher Straße in Mindelheim hat sich am Mittwoch ein Unfall ereignet, weil ein Verkehrsteilnehmer an einer Abzweigung ein anderes Auto umfahren wollte. Ein Autofahrer hatte an der Kreuzung abgebremst, um nach rechts abzubiegen. Der nachfolgende Unfallverursacher wollte das Hindernis links umfahren und übersah dabei den Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von ungefähr 2500 Euro, verletzt wurde niemand. (mz)