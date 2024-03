Bad Wörishofen

Nächster Funkturm in Bad Wörishofen: Wo der 40-Meter-Mast entstehen soll

In einem Waldstück bei Bad Wörishofen soll ein über 40 Meter hoher Funkturm entstehen.

Plus Im ausgewiesenen Erholungswald von Bad Wörishofen soll ein Funkturm gebaut werden. In der Nähe liegt ein beliebter Kinderspielplatz. Das sorgt für Diskussionen.

Von Helmut Bader

In Bad Wörishofen soll ein weiterer Funkmast gebaut werden. Das Vorhaben beschäftigte nun erneut den Bauausschuss, nachdem es zunächst keine passende Lösung gegeben hatte.

Am Waldrand nördlich von Hartenthal soll eine Funkübertragungsstation, sprich ein Sendemast, durch einen Mobilfunkanbieter errichtet werden. Der Turm mit einer Höhe von 41,80 Metern soll 20 Meter vom angrenzenden Gehweg entfernt im Wald entstehen. Das zu errichtende Fundament dafür besitzt eine Fläche von neun mal neun Metern. Das Thema wurde bereits Ende 2023 im Bauausschuss behandelt. Damals stimmte dieser bei einer Gegenstimme zu, dass die Stadt dem Investor ein relativ großes Grundstück zur Vermietung in dieser Gegend anbieten darf. Allerdings war zu dieser Zeit der genaue Standort innerhalb dieser Fläche noch nicht festgelegt worden, was durch den nun vorliegenden Bauantrag erfolgte. Der Mast sollte vor allem das Gebiet um Baisweil versorgen.

