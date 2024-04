Motocrosserin Jasmin Kluschak erfüllt sich einen Traum

Plus Die junge Ettringerin hat nun eine besondere Trophäe in ihrer Vitrine stehen. Es könnte sein, dass es die letzte ist.

"Seit ich angefangen habe mit diesem Sport war es ein Traum, einmal da oben zu stehen", sagt Jasmin Kluschak voller Stolz. Trotz schweren Knochenrheumas fuhr die junge Ettringerin nach dem Titelgewinn in der vergangenen Saison das zweite Jahr in Folge aufs Treppchen des Ladys-Cups der Südbayerischen ADAC-Motocross-Meisterschaft und wurde als Vizemeisterin bei der Sportlerehrung ausgezeichnet.