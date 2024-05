Sechsfach-Mama sagt: "Auch Mütter haben nicht endlose Superkräfte"

Anna Schmid aus Bad Wörishofen ist 37 Jahre alt und Mutter von sechs Kindern. Wie wichtig ist ihr der Muttertag - und wo bewahrt sie eigentlich all die Geschenke auf?

Liebe Frau Schmid, wie geht es Ihnen?

Anna Schmid: Eine Frage, die ja selten ganz ehrlich beantwortet wird. Ich versuche es! Ich bin ein wenig müde und erschöpft. Aber ich bin auch sehr dankbar für alles, was ich habe. Es gibt so viele Menschen, denen es nicht gut geht, die Not und Leid erfahren. Das macht mich nachdenklich und traurig.

Wobei stören wir Sie gerade?

Anna Schmid: Bei meinem „ruhigen“ Teil des Vormittages, weil das Baby gerade schläft: aufräumen, saugen, Wäsche machen, Kneippspatzen-Probe planen, Familien-Maiandacht am Muttertag in der Klosterkirche vorbereiten, Einkaufsliste schreiben, Termine koordinieren.

Wie wichtig ist für Sie der Muttertag?

Anna Schmid: Für mich ist es eine schöne Gelegenheit, Danke zu sagen. Wenn wir ehrlich sind, geht das doch manchmal unter. Gleichzeitig habe ich keinerlei Erwartungshaltung an diesen einen Tag im Jahr. Ich freue mich über alles, was kommt, aber „nichts muss“. Mütter leisten so Vieles und oft im Hintergrund. Der Muttertag sollte uns alle daran erinnern, dass auch Mütter nicht endlose „Superkräfte“ haben.

Wo bewahren Sie all Ihre Muttertagsgeschenke auf?

Anna Schmid: An verschiedenen Stellen. Manches hat seinen Platz im Haus gefunden. Die gebastelten Karten und Briefe bewahre ich in einer dicken Sammelmappe auf und freue mich sehr, wenn diese mir mal in die Hände fällt und ich die Werke der vergangenen Jahre bewundern kann.

Was schenken Sie Ihrer eigenen Mutter?

Anna Schmid: Unserer Mama muss man nur gut zuhören, dann weiß man, worüber sie sich freut. Meine beiden Brüder und ich schenken ihr dieses Jahr etwas Nützliches, was sie dringend benötigt, außerdem etwas zum Aufbrauchen und etwas, an dem sie sich die nächsten Tage erfreuen kann. Mehr verrate ich nicht, Mama ist Zeitungsleserin!