Drei Teilnehmer, ein Ziel: Ade Schweinehund, hallo MZ-Fastenaktion!

Drei MZ-Leser wollen die Fastenzeit nutzen, um mithilfe von Experten gesünder zu leben. Wir begleiten sie dabei. Heute: der Ist-Zustand und ihre Motivation.

Regina Pollak aus Bad Wörishofen hat ein großes Ziel: Die 70-Jährige will wieder in das schöne rote Dirndl passen, das sie sich vor einigen Jahren gekauft hat. Schließlich sollen das Trachtengewand und die verschiedenen dazu passenden Schürzen nicht im Schrank versauern. "Und es ärgert mich, dass ich einfach nicht mehr fit bin", sagt sie über ihre Motivation, sich bei der Fastenaktion anzumelden, die die Mindelheimer Zeitung ins Leben gerufen hat. Mithilfe von Expertinnen und Experten der Praxis Pro Physio soll sich in ihrem Leben etwas ändern.

Mit ihrem Gewicht war es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder ein Auf und Ab, berichtet die Rentnerin. Gesundheitlich hat sie mit einigen Problemen zu kämpfen: Wie bei so vielen Menschen sind die Cholesterinwerte erhöht, sie hat Arthrose, Bluthochdruck und schlechte Leberwerte – vieles davon hänge mit einem Gendefekt zusammen, erklärt sie, denn Alkohol trinke sie kaum. Eine Verbesserung durch mehr Bewegung und bessere Ernährung erhofft sie sich dennoch.

Ihr kleines Laster sind abendliche Gelüste, dass aus einer einzigen Ausnahme schnell mal mehrere werden und das Essen in schwierigen Lebenslagen. "Andere können nichts essen und ich hab mich vollgestopft", blickt sie zurück.

Regina Pollak aus Bad Wörishofen will wieder in ihr Dirndl passen

Derzeit wiegt Regina Pollak rund 93 Kilogramm bei einer Größe von 1,73 Meter - bislang ihr Höchstgewicht, wie sie sagt. Ihr Wunsch wäre es, auf 85 zu kommen, damit sie im Sommer wieder ins Dirndl schlüpfen kann. Mit einer strengen Diät 25 Kilo abzunehmen, wie sie es schon einmal in ihrem Leben geschafft hat, will sie aber nicht: "Man muss aufpassen, dass man nicht zu dünn wird", sagt sie schmunzelnd. Denn gerade, wenn man älter wird und die Falten tiefer werden, schadet ein kleines Polster an den Wangen schließlich nicht.

Regina Pollak aus Bad Wörishofen will wieder in ihr Dirndl passen. Foto: Melanie Lippl

Durch die MZ-Fastenaktion erhofft sich die gebürtige Neu-Ulmerin einen Ansporn, ihr Gewicht zu reduzieren und dann zu halten. Ein Training an den Fitnessgeräten kann sie sich gut vorstellen, das hat sie früher schon mehrmals die Woche gemacht, als sie noch in Landsberg in der Krankenhausküche gearbeitet hat.

Apropos Kochen: Das gehört neben dem Häkeln zu den Leidenschaften von Regina Pollak. Sie liebt es, Gerichte schön anzurichten, "das Auge isst mit", sagt sie. Deshalb freut sie sich schon auf Ernährungstipps, etwa, welches Fett man am besten zum Braten verwendet oder welche gesunden Alternativen es für den Speiseplan gibt. Mit ihrem Rote-Bete-Carpaccio, das sie sich schon jetzt gern zubereitet, kann sie bei den Profis sicher punkten.

Stefan Kirschner aus Amberg liebt Schokolade und andere Naschereien

Stefan Kirschner aus Amberg hat ebenfalls ein kleines Laster: Abends greift er gern mal zu Chips, Flips oder Schokolade. "Eine Tafel wird bei mir keine zehn Minuten alt", sagt er und grinst schelmisch. Gerade im Winter falle es ihm schwer, sich nach einem langen Tag als Lastwagenfahrer noch mal aufzuraffen und sich zu bewegen. Er geht zwar gern in die Sauna, mit seiner Frau Gertrud spazieren oder radeln. "Aber ich bin nicht so fleißig wie meine Frau", gibt der 59-Jährige zu. Sie hat ihn auch bei der MZ-Fastenaktion angemeldet – natürlich mit seinem Wissen. Auch wenn Stefan Kirschner nach ihrer Ankündigung noch dachte, "dass sie nicht ernst macht". Kurze Zeit später erhielt er die Zusage der MZ und seinen Trainingsplan von Pro Physio.

Um die 90 Kilogramm wiegt der 59-Jährige derzeit; zehn davon loszuwerden, ist sein Ziel. Zusammen mit einem Heilpraktiker hat er vor einigen Jahren einmal eine Semmelkur gemacht und dabei innerhalb von zwei Wochen rund acht Kilo abgenommen. Die ersten beiden Fastentage habe er unter schlimmen Kopfschmerzen gelitten, aber danach "habe ich mich sauwohl gefühlt", erinnert er sich.

Stefan Kirschner aus Amberg möchte seinen Bauchumfang reduzieren und gesünder leben. Sein Laster: Schokolade. Foto: Melanie Lippl

Doch schleichend sei das Gewicht nach der Kur wieder zurückgekommen. "Ich halt mich bei 90 Kilo ganz gut, aber ich bin nicht zufrieden", sagt er über seinen aktuellen Zustand. Gerade sein Bauch und das Völlegefühl, das er an manchen Abenden verspürt, stören ihn. Seine Motivation für die Fastenaktion: Etwas tun, damit der Bauch flacher wird – und das Leben gesünder. Denn immer häufiger spürt er seine Knie und den Rücken.

Teresa Weber sagt, sie sei ein "Schönwettersportler"

Irgendwie ist der Wurm drin bei Teresa Weber - beziehungsweise wohl eher der Schweinehund. Denn während die 32-Jährige im Sommer gerne Rad fährt, zum Joggen oder in die Berge geht, lockt im Winter nach einem langen Arbeitstag vor allem eins: die Gemütlichkeit zu Hause. "Ich bin ein Schönwettersportler", sagt die Mindelheimerin, die jetzt in Kaufbeuren lebt, über sich. "Wenn ich Sport mache, macht's echt Spaß, aber ich tu mich schwer, wieder reinzukommen."

An freien Tagen sei sie am liebsten gleich in der Früh aktiv, doch mit ihrem Bürojob lässt sich das nur schwer vereinen. Hinzu kommt eine verführerische Schale auf dem Tresen im Büro, die regelmäßig mit neuen Süßigkeiten gefüllt wird und an der man nur schlecht vorbeigehen kann, ohne sich zu bedienen.

Im Sommer fährt Teresa Weber gern mit dem Rad, geht in die Berge oder joggen. Im Winter aber kann sie sich zu Sport nur selten aufraffen. Foto: Melanie Lippl

Als Teresa Weber auf Instagram von der MZ-Fastenaktion erfuhr, stand für sie fest: Das ist etwas für mich! Und das, obwohl sie sonst nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehe. Ihr Ziel für die nächsten 40 Tage: wieder mehr Motivation zu bekommen. "Dann fühl ich mich auch fitter und nicht mehr so müde und schlapp." Wenn dabei noch ein paar Pfunde purzeln, sei das schön – aber nicht zwingend nötig, findet die 32-Jährige, die mit ihrem Körper insgesamt zufrieden ist.

Von der Ernährungsberatung erhofft sie sich ein paar praktische Tipps für den Alltag. Gesunde Snacks wie zuckerfreie Schokoriegel oder Fruchtleder hat sie zwar schon einmal zubereitet, aber extra für ihr Mittagessen in der Arbeit vorkochen? Das macht sie nicht. Dann sind es eben doch eher das Brot und der Apfel, die mit im Büro dabei sind. Hier ein bisschen mehr Inspiration mitzunehmen, das ist Teresa Webers Wunsch an die Expertinnen und Experten von Pro Physio.

Ein weiteres Ziel hat die 32-Jährige ebenfalls vor Augen: den Firmenlauf in Augsburg, der im Frühling stattfindet. Sie freut sich sehr auf die MZ-Fastenaktion und auf ihre Reise in ein gesünderes Leben: "Es gibt keine bessere Zeit als die Fastenzeit, um da reinzukommen."