Der Schutz der Störche im Unterallgäu ist eine echte Erfolgsgeschichte

Plus Im Unterallgäu leben immer mehr Störche, das macht den meisten viel Freude, Vogelschützern aber auch viel Arbeit. Die Storchenbrauerei unterstützt die Helfer seit Jahtzehnten.

Zusammen mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) feierte Hans Roth vom Storchenbräu aus Pfaffenhausen 25 Jahre Störchle-Sponsoring. Seit 1999 unterstützt die Brauerei den Schutz von Weiß- und Schwarzstörchen im Landkreis Unterallgäu und in der Stadt Memmingen. Unter anderem dieses Sponsoring-Projekt trug dazu bei, dass die Region mittlerweile zum regelrechten "Storchenland" geworden ist, wo die großen Vögel viel Freude, aber durchaus auch Arbeit machen.

Treffpunkt war das Storchenbiotop nördlich von Pfaffenhausen, am Storchenradweg, wo eigentlich auch eine Storchenbeobachtung geplant war. Doch Weißstörche sah man nur in der Ferne, dafür hatten die Vogelschützer einen präparierten Schwarzstorch mitgebracht und Hans Roth bekam für seine langjährige Unterstützung einen ebenso bearbeiteten Weißstorch. Gut gelaunt besuchte auch Landrat Alex Eder die Veranstaltung. Er hatte seine drei Söhne mitgebracht und verkündete: „Die hat auch alle der Storch gebracht!“