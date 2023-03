Pfaffenhauserin kauft billige Fälschung statt teure Sneaker

Betrügern ist eine 25-Jährige aus Pfaffenhausen aufgesessen, die über eine bekannte Verkaufsplattform im Internet in Kontakt mit einem vermeintlichen Schuhverkäufer kam.

Dabei wurde sie über einen Link auf einen Internetshop weitergeleitet und bestellte dort wertvolle Sneaker. Die ihr gelieferten Schuhe stellten sich dann aber als billige Fälschung heraus. Bei der von ihr besuchten Internetseite handelt es sich um einen Fakeshop. Glücklicherweise hatte die Frau bislang noch kein Geld überwiesen. Ein Schaden ist somit nicht entstanden.

Polizei Mindelheim warnt vor Fake-Shops im Internet

In diesem Zusammenhang wird von der PI Mindelheim darauf hingewiesen, dass beim Einkauf im Internet, insbesondere auf eher unbekannten Webseiten, besondere Vorsicht gilt. In dem Fall konnte die Geschädigte nur über einen Link auf die Internetseite „sneakerfashionstyle.de“ zugreifen. Auch stark abweichende Preise vom Originalwert oder Probleme bei der Verwendung einzelner Zahlungsmöglichkeiten können ein Hinweis auf betrügerische Aktivitäten sein. In Verdachtsfällen sollten die verwendeten Händlerdaten besonders geprüft werden. Nicht selten gibt es bereits Hinweise auf Verbraucherschutzportalen im Internet. Im Zweifelsfall suchen sie sich Hilfe und treten vom Kauf zurück. (AZ)