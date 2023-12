Neuer Dirigent übernimmt beim Konzert des Musikvereins Rammingen

Plus Das Jahreskonzert der Ramminger Blaskapelle war das letzte mit dem langjährigen Dirigenten Andreas Rest. Sein Nachfolger Hermann Hintner übernimmt schwungvoll.

Der „Spirit of Music“ durchzog beim Jahreskonzert des Musikvereins Rammingen den Saal im Gasthof Stern. Diese spritzige Komposition von Fritz Neuböck wurde von der 46-köpfigen Jugendkapelle sehr flott gespielt. Der „Geist der Musik“ war zum Greifen nahe und verzauberte die Gäste im voll besetzten Saal.

Abschiedskonzert in Rammingen (von links): Markus Reitenberger, der langjährige Dirigent Andreas Rest und Julian Degenhart.

Dirigentin Alexandra Rest hatte unter anderem auch den „Checkpoint“, ebenfalls von Fritz Neuböck, und die „Colors of time“ von Thierry Deleryelle mit den Jugendlichen einstudiert. Sie alle tragen „Blasmusik im Herzen“. Mit dieser Polka von Alexander Pfluger war noch nicht Schluss. Zu hören war als Zugabe „Little Brown Jug“ von Glenn Miller. Doch der Konzertabend stand zum Teil auch unter einem traurigen Stern. Er war auch das Abschiedskonzert vom Dirigenten Andreas Rest.