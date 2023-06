Schlagzeuger rührt Werbetrommel für seinen Weltrekord-Versuch

Ein Allgäuer Profischlagzeuger will 2024 einen Weltrekordversuch starten und hat dafür nun Werbung im Allgäu Skyline Park gemacht. Die Besucher waren begeistert.

Das Ziel ist klar definiert. Mitte 2024 will der Allgäuer Profischlagzeuger Martin Klee einen neuen Weltrekord aufstellen: 168 Stunden am Stück Schlagzeug spielen. Und das nicht an einem Ort, sondern auf einer internationalen Tour. „Ich spiele dann überall, auf der Bühne, unterwegs im Auto, im Flugzeug, auf dem Schiff“, erzählt er begeistert. „Pro gespielter Stunde bekomme ich fünf Minuten Pause, die ich auch addieren kann, um zwischendurch kurz zu schlafen.“

Damit er diesen Kraftakt gesundheitlich durchhält, arbeitet er bereits jetzt mit einem Schlaflabor an der richtigen Strategie, verrät er bei seinem Auftritt im Allgäu Skyline Park. Dort spielte er kürzlich im Rahmen seiner einjährigen Promotion-Tour, auf der er im Jahreslauf weitere Rekorde brechen will, beispielsweise 30 Stunden am Stück Trommelwirbel spielen. „Wenn ihr das macht, was ihr am meisten liebt, schafft ihr auch das Unmögliche“, möchte er den Menschen mit auf den Weg geben.

Der Schlagzeuger hat für seinen Weltrekord ein ganzes Team um sich geschart

Ein aus 18 Mitgliedern bestehendes Team begleitet und unterstützt ihn. „Er ist wahnsinnig inspirierend und motivierend, das überträgt sich auf das ganze Team, daher sind wir alle für ihn da“, sagt Romina Rietzler und strahlt.

Ob der Skyline Park beim eigentlichen Weltrekord-Versuch mit auf der Tour-Liste sein wird, steht noch nicht fest. „Ich hoffe aber, dass wir im Rahmen der 'Mission Phönix – Guinness Drum World Records Kick-Off Tour' noch einmal hier spielen", sagt Martin Klee und begeistert anschließend die vorbeiziehenden Parkbesucherinnen und -besucher mit einer spektakulären Schlagzeug-Performance zu Hits und eigenen Kompositionen.