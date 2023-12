Haushalt: Rammingen muss Schulden machen

Plus Erstmals seit 2010 muss die Gemeinde Rammingen Kredite aufnehmen, um die Investitionen umsetzen zu können. Warum Bürgermeister und Gemeinderat dennoch hochzufrieden sind.

Für Rammingen ist das eine Zäsur dar: Zum ersten Mal seit 2010 muss die Gemeinde Kredite aufnehmen. Knapp 1,96 Millionen Euro Schulden belasten den Gemeindehaushalt.

Von einer Belastung könne aber dennoch kaum gesprochen werden, wie Christian Schöffel, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Türkheim im Rahmen der Ramminger Bürgerversammlung betonte. Denn rund 1,5 Millionen Euro davon können bereits in den nächsten ein bis zwei Jahren abbezahlt werden.