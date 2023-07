Hier dürfen nur Ramminger abtauchen

Beim Schwimmfest im Ramminger Freibad war wieder viel geboten. Das Wettschwimmen war wieder einmal der Höhepunkt in dem Bad, das nur von Rammingerinnen und Rammingern besucht werden darf.

Fast alle Vorschulkinder in Rammingen können schwimmen - auch ein Verdienst des örtlichen Schwimmvereins, dessen Mitglieder sich liebevoll um das kleine Freibad kümmern. Nur wer in Rammingen wohnt, darf hier auch baden. Beim Schwimmfest gab es diesmal eine Premiere : Erstmalig in der Geschichte des Ramminger Schwimmvereins konnte die 2022 gegründete DLRG-Ortsgruppe aus Bad Wörishofen gewonnen werden, um im Ramminger Freibad das Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer) sowie des Seepferdchens abnehmen zu lassen. Somit ist ein weiteres Kapitel in der Chronik des Schwimmvereins geschrieben.

Seit 1980 plantschen im Ramminger Freibad nur die Ramminger

Am 24. August 1980 hatte der Verein gut die Hälfte der Ramminger Bürger als eingetragene Mitglieder hinter sich. Nur Mitgliedern ist das Freibad zugänglich. Wer nicht in Rammingen wohnt, kann kein Mitglied werden. So soll verhindert werden, dass das Bad überlastet wird. Der Mitgliedsbeitrag für eine Familie liegt bei 39,50 Euro, Einzelpersonen zahlen 19,50 Euro und Kinder 13,50 Euro pro Jahr. So schreibt auch der Schwimmverein schwarze Zahlen. Die Gemeinde trägt die Wasser und Abwassergebühren ist stolz darauf, dass so die meisten Vorschulkinder im Dorf bereits schwimmen können.

In Rammingen können fast alle Vorschulkinder schon schwimmen

Beim Schwimmfest bevölkerten Kinder, Teenager und Erwachsene das gepflegte und beschauliche Freibad im Süden Rammingens. Einer der Höhepunkt war das Wettschwimmen in allen Altersklassen mit anschließender Siegerehrung mit Urkunden für die Platzierten. Eltern und Verwandten feuerten ihre Sprösslinge lautstark an und ließen es sich im Schatten gut gehen.

Foto: Claus Apfel

Die jüngste Teilnehmerin beim Wettschwimmen war die fünfjährige Maja und somit auch Siegerin in ihrer Altersklasse. Den Gründern des Ramminger Schwimmvereins und des jetzigen ehrenamtlichen Vorstands wurde beim Schwimmfest ebenfalls gedankt. Dank ihrer Initiative und den unentgeltlichen Arbeitsstunden sowie freiwilligen Arbeitseinsätzen mit vielen Helfern für Betreuung und Pflege werde das Ramminger Freibad gut angenommen. Das soziale Gefüge und die Gemeinschaft genieße einen hohen Stellenwert, hieß es. (mz)