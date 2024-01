Mountainbike am Ramminger Bahnhof gestohlen

Auf rund 400 Euro schätzt die Polizei den Wert eines Fahrrades, das am Bahnhof in Rammingen gestohlen wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einem Faltschloss hatte der Besitzer sein Mountainbike der Marke Trek am Bahnhof Rammingen an eine Eisenstange gekettet - dennoch wurde das Fahrrad am Samstag, 13. Januar, im Zeitraum von 11.20 bis 19.15 Uhr von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Der Zeitwert des Fahrrads beläuft sich laut Polizei auf circa 400 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)