Randale in Rammingen: Jugendclique unter Verdacht

Mindestens sieben Jugendliche sollen am Freitagabend gegen 22 Uhr den Ramminger Rathausplatz verwüstet haben. Der Ärger sitzt nicht allein beim Rathauschef tief.

"So etwas hat es in Rammingen noch nicht gegeben", sagt Bürgermeister Anton Schwele und schüttelt entrüstet den Kopf. Eine Gruppe Jugendlicher hat wie berichtet am Freitagabend gegen 22 Uhr den Ramminger Dorfplatz verwüstet. Dabei handelt es sich offenbar um junge Leute im Alter zwischen 14 und 16, die zumindest teilweise in Rammingen wohnen. Die Clique treffe sich offenbar öfter auf dem Ramminger Rathausplatz, doch bislang ohne nennenswerte Störungen.

Unter anderem wurde auch ein Wasserhahn aus der Verankerung gerissen. Foto: Rathaus Rammingen

"Höchstens mal eine zerdepperte Bierflasche", so Schwele, der von den jetzt festgestellten Beschädigungen total überrascht wurde. Er ist aber überzeugt, dass man den mutmaßlichen Täterinnen und Tätern auf die Spur kommen werde, offenbar weiß die Polizei sogar schon einige Namen. Angeblich gehören auch Mädchen zu der Clique. Schwele erfuhr von der Randale gleich am Samstagfrüh von Anwohnern und machte sich direkt am Tatort ein Bild.

An der Mauer des Rathauses sind die Spuren der Randale noch zu erkennen. Eine Jugendclique steht unter Verdacht. Foto: Rathaus Rammingen

Auch einige Rammingerinnen und Ramminger waren vor Ort und schüttelten angesichts der sinnlosen Sachbeschädigungen nur noch die Köpfe. Auf den ersten Blick sehe es zwar gar nicht so schlimm aus und vieles könne ohne größeren Aufwand wieder behoben werden.

Rammingens Rathauschef ist sicher, dass die Täterinnen und Täter zur Verantwortung gezogen werden können

Wie hoch der tatsächliche Schaden ist, den die Jugendlichen angerichtet haben, müsse aber erst noch geklärt werden. Auch über ein mögliches Motiv wollte Schwele gegenüber unserer Redaktion keine Mutmaßungen anstellen. Er habe die Polizei verständigt und jetzt vertraue er auf die Ermittlungen, um die Randalierer zur Verantwortung zu ziehen.

Ein Baum wurde ausgerissen und in die Kneippanlage geworfen. Foto: Rathaus Rammingen

Laut Polizei wurden unter anderem ein Trinkwasserhahn herausgerissen, eine Bank im angrenzenden Kindergarten umgeworfen und ein Baum in eine Wassertretanlage geworfen. Auch vor privatem Eigentum machten die Randalierer nicht halt und warfen eine Mülltonne eines Anwohners in ein fremdes Grundstück. Laut Polizei gibt es Hinweise auf die mutmaßlichen Täter. Weitere Zeugen können sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (alf, mz)

