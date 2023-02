Narren an der Macht: Durahaufa stürmt das Mindelheimer Rathaus

Nach zwei Pandemiejahren konnten die Narren des Durahaufa heuer wieder das Rathaus stürmen - trotz großen Einsatzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In Mindelheim regieren wieder die Narren. Am Donnerstagvormittag, pünktlich um 9:30 Uhr, begann der große Rathaussturm. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause konnten sich die Mindelheimer das Spektakel heuer bei strahlend blauem Himmel anschauen. Die fehlende Routine machte sich zu Beginn noch etwas bemerkbar. "Was sag' ich denn jetzt?", fragte Moderatorin Carolin Schaffer als ihr Kollege das Mikro an sie übergab. Mit den zehn traditionellen Forderungen des Durahaufa Mindlhoim ging es dann aber schnell so weiter als wäre der Rathaussturm nie fort gewesen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses tanzen den berühmten Twist. Foto: Benedikt Dahlmann

Unter dem diesjährigen Motto "wilde 60er - die Hippies kommen" hatten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses sowie die Stadträte in bunte Blümchenkostüme geworfen. Langhaarperücken, Peace-Ketten und Papiertüten (solche zum Rauchen) rundeten das Bild ab. Auch in den Aufgaben des Durahaufa spiegelte sich das Motto wider.

Easy Rider, Mary Poppins und Neil Armstrong waren beim Rathaussturm dabei

So forderten die Narren in ihrer ersten Aufgabe zwei Stadträte auf, in Anlehnung an den Film "Easy Rider" aus dem Jahr 1969, im Chopper-Style eine Runde um den Marienbrunnen zu drehen. Da Verbrenner-Motorräder in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr angemessen sind, sollten diese durch E-Bikes ersetzt werden. Leider gab der Haushalt nur zwei klapprige Hollandräder her, sodass die erste Forderung nicht erfüllt und der Rathaussturm schnell besiegelt war.

89 Bilder Rathaussturm in Mindelheim im Zeichen der Hippie-Zeit Foto: Benedikt Dahlmann

Kurz darauf folgte das erste Highlight des Rathaussturmes. Wie im Musical-Film Mary Poppins aus dem Jahr 1964 sollte der Bürgermeister Stephan Winter mit Regenschirm und zum Lied "Chim Chim Cher-Ee" vom Rathausbalkon herunter schweben. Da dieser bereits im Kostüm für die nächste Forderung steckte, wurde er von seinem Kollegen vertreten. Die nächste Aufgabe war die originalgetreue Darstellung der Mondlandung aus dem Jahr 1969. Zum Lied "Major Tom" schwebte Stephan Winter über die Kornstraße, ehe er die Durahaufa-Flagge hisste.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein weiterer Höhepunkt war die Einlage der Fanfarengruppe Mindelheim. Mit ihrer Musik brachten die Bläser und Trommler das Publikum auf dem Marienplatz zum Tanzen. Um dabei nicht das Nachsehen zu haben, hielten die Rathausmitglieder sogleich geschlossen mit dem berühmten Twist-Tanz eindrucksvoll dagegen. Letztlich sollte es aber alles nichts helfen. Die Forderung nach den E-Bike-Choppern war nicht erfüllt und so musste der Bürgermeister die Narren schlussendlich passieren lassen.

Lesen Sie dazu auch