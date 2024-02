Baustellen und Feste: Das steht in diesem Jahr in Salgen an

Ab Frühling soll Salgen einen Kindergartenanbau erhalten. Außerdem werden in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen gefeiert.

Kindergartenneubau, Straßenreparaturen und Feste: In Salgen steht in diesem Jahr einiges an. Neben Baustellen gibt es auch Anlässe, auf die sich die Bewohnerinnen und Bewohner freuen können. Das größte Projekt in diesem Jahr ist der Anbau an den Kindergarten St. Johann, sagt Bürgermeister Roland Hämmerle im Gespräch mit unserer Redaktion. Insgesamt 1,3 Millionen Euro kostet der Anbau für die Gemeinde. Danach soll eine weitere Kindergartengruppe Platz in dem Gebäude finden. Insgesamt drei Kindergarten- und eine Krippengruppe kann die 1500-Einwohner-Gemeinde damit beherbergen.

Im Salgener Ortsteil Bronnen gehen die Überlegungen für die Neugestaltung des Dorfplatzes weiter. Im vergangenen Jahr besuchten Bürger und Gemeinderäte des Ortes eine Fortbildung, wie der Platz so umgestaltet werden kann, dass alle profitieren. Unterstützt wird die Gemeinde dabei auch vom Amt für ländliche Entwicklung. "Wir befinden uns aber noch am Beginn der Planung", sagt Hämmerle.

Gemeinde Salgen: Einige Bauvorhaben und zwei große Feste

Zwei Straßen werden im Gebiet der Gemeinde erneuert: Die Umgehungsstraße von Hausen wird im Rahmen einer Flurerneuerung neu gebaut. Die Arbeiten werden in den kommenden zwei Jahren stattfinden. Darüber hinaus bekommt die Mattsieser Straße in Salgen eine neue Decke und die Wasserleitungen werden getauscht. Da es sich hierbei um eine Kreisstraße handelt, muss allerdings nicht die Gemeinde allein für die Kosten aufkommen.

Nach dem erfolgreichen Gauschießen 2014 möchte der Schützenverein Hubertus Bronnen zu seinem 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr erneut ein Gauschießen veranstalten. Eröffnet wird das Gauschießen am 19.04., es kann bis einschließlich dem 04.05. geschossen werden. "Dass das Gauschießen innerhalb von zehn Jahren zu zweiten Mal stattfindet, ist wirklich etwas Besonderes", sagt Hämmerle. Zumal der Ortsteil selber nur etwa 270 Einwohner habe. Bereits seit zwei Jahren bereite der Verein das Event vor. Daneben hat auch der Sportverein Salgen/Bronnen in diesem Jahr ein Jubiläum: Das 50-jährige Bestehen wird im Herbst gefeiert.