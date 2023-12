Erst Schicksalsschlag, dann Lockdown: Hochzeitsglück im dritten Anlauf

Plus Tanja und Helmut Hörmann aus Salgen hatten ihre Hochzeitspläne schon fast aufgegeben. 2023 wagten sie noch einmal den Weg vor den Traualtar. Diesmal klappte es!

So richtig entspannt war Tanja Hörmann erst am Tag danach. Zu groß war die Befürchtung, dass doch noch etwas passieren könnte, das ihr den Hochzeitstag vermiest. Denn schon bei den beiden vorangegangenen Versuchen war es mit der großen kirchlichen Feier schiefgegangen. Beim ersten Mal war es ein schwerer Schicksalsschlag, der die Hochzeit platzen ließ, beim zweiten Mal der erste Corona-Lockdown, und das jeweils nur wenige Tage vor dem Termin. Ein drittes und letztes Mal wollte es das Paar aus Salgen 2023 noch einmal probieren - und es hat geklappt mit dem Heiraten! Auch wenn die Hochzeit teils ganz anders war als ursprünglich geplant.

"Ich wollte nie mit Kind heiraten", sagt Tanja Hörmann zum Beispiel. Da müsse man sich ständig kümmern, könne nicht so unbesorgt feiern, habe sie früher einmal gedacht. Dabei lief alles total unkompliziert und sie ist heilfroh, dass ihre dreijährige Tochter Patricia den Tag im Mai miterleben durfte, dass sie als Blumenmädchen einen Einsatz hatte, von dem die Kleine auch im Winter noch mit leuchtenden Augen spricht. Dieses Familienglück hat für die Hörmanns eine ganz besondere Bedeutung.