Aus für Traditionsgeschäft: Schwermer-Laden in Bad Wörishofen schließt

Nach der angekündigten Schließung des Modehauses Ländle Ende Oktober folgt der nächste Tiefschlag für Bad Wörishofens Fußgängerzone.

Nach dem Modehaus Ländle verkündet ein weiteres Traditionsgeschäft der Bad Wörishofer Innenstadt die Schließung. Der Schwermer-Laden in der Fußgängerzone macht zu.

Wer Bad Wörishofens Fußgängerzone von der Kathreinerstraße aus betritt oder vom Kurhaus her kommt, sieht ihn gleich, den Süßwarenladen mit dem bekannten Schwermer-Logo. Das Geschäft gehört zu Bad Wörishofens Fußgängerzone, gefühlt immer schon. Doch nun ist Schluss. Das bestätigte der Eigentümer United Chocolate.

"Wir verkünden mit Bedauern die bevorstehende Schließung der Confiserie Schwermer in der Kathreinerstraße 9 in Bad Wörishofen", teilte Tobias Gossens auf Nachfrage mit. Die Schließung sei "bedingt durch eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens". Diese Entscheidung habe man nach intensiver Prüfung getroffen. Sie ziele darauf ab, Ressourcen effizienter zu nutzen. Man danke den treuen Kundinnen und Kunden vor Ort. Generell bleibe Schwermer "bestrebt, Exzellenz in der Confiserie-Kunst zu bewahren".

Schwermer produzierte einst in Bad Wörishofen die weithin bekannten Süßwaren

Viele Jahre lang produzierte Schwermer in der Gartenstadt von Bad Wörishofen Süßwaren. Seit Ende 2020 tut sich dort nichts mehr. Die Heidi Chocolat Schwermer GmbH, wie das Unternehmen zuletzt hieß, wurde geschlossen. Das Gelände gehört mittlerweile einer Investorengruppe um Martin Müller, welche dort ein neues Wohnquartier errichtet. Schwermer unterhielt nach dem Verkauf bald wieder ein Vertriebsbüro in der Gartenstadt und eben das Traditionsgeschäft in der Kneippstraße, wo es unter anderem das berühmte Königsberger Marzipan zu kaufen gibt, das Henry Schwermer bekannt gemacht hatte.

Henry Schwemer lernte sein Handwerk in Paris und in einem legendären Berliner Café

Der Pralinenmeister Schwermer hatte sein Handwerk in Paris und im legendären Café „Kranzler“ in Berlin gelernt. Das Café Schwermer war einst das größte Kaffeehaus in Königsberg/Preußen, es bot rund 1000 Plätze. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Flucht machte Schwermer in Bad Wörishofen einen Neuanfang, mit großem Erfolg.

Bestehen bleibt in Bad Wörishofen aber das weithin bekannte Café Schwermer, das weiterhin in der Hand der Familie des Firmengründers Henry Schwermer ist und weder von dem damaligen Werksverkauf noch den aktuellen Entwicklungen betroffen war und ist.

Schwermer ist das zweite Traditionsgeschäft binnen kurzer Zeit, das die Schließung bekannt gibt. Zuvor wurde bekannt, dass das Modehaus Ländle nach über 100 Jahren des Bestehens Ende Oktober schließen wird.