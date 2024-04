500 Jahre Bauernaufstand: Denkmal wird in Schlingen stehen

Ein neues Denkmal in Bad Wörishofen soll an den Bauernaufstand erinnern, der sich 2025 zum 500. Mal jährt. Nun steht der Standort fest.

Im Jahr 2025 jährt sich der Aufstand der Bauern zum 500. Mal. Die Landwirte hatten sich damals unter anderem auch im Allgäu, Baden-Württemberg und im benachbarten Tirol gegen die unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen durch ihre geistlichen und weltlichen Herren aufgelehnt. Bad Wörishofen wird den Bauern jetzt ein Denkmal setzen.

In der Sitzung des Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschusses wurde der Standort für eine Erinnerungsstele bekannt gegeben und erläutert warum diese gerade in Schlingen errichtet werden soll. Historisch belegt ist, dass sich die Schlingener Bauern diesem Aufstand anschlossen und zum Kloster Irsee zogen, zu dessen Klosterland Schlingen gehörte. Mit anderen aufständischen Gruppen brannten die Aufständischen Teile der Klosteranlage und die Bibliothek nieder.

Die Bauern aus Schlingen brannten gemeinsam mit anderen Teile des Klosters Irsee nieder

Die 90 Zentimeter hohe und 60 Zentimeter breite Stahlstele soll auf dem Dorfplatz von Schlingen nahe dem Brunnen aufgestellt werden und an das Geschehen erinnern. Ludwig Filser (ÖDP) gab zu bedenken, dass sich dort in der Nähe ein Hydrant der Feuerwehr befände; bei der Planung sollte dies berücksichtigt werden. Das Vorhaben wurde einstimmig so beschlossen.

