Der TSV Mindelheim schwimmt weiter in der Landesliga

Das Ziel der Schwimmer des TSV Mindelheim bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften war der Klassenerhalt in der Landesliga. Damit haben sich die Mindelheimer unterschätzt.

Es ist der einzige Schwimmwettkampf, bei dem es nicht um Einzelleistungen, sondern um das Mannschaftsresultat geht: Kürzlich fanden in Augsburg die deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) auf Landesebene statt. Für die Schwimmer des TSV Mindelheim ging es dabei vorrangig um den Klassenerhalt in der Landesliga. Doch es lief deutlich besser.

Der Modus bei den DSM sieht vor, dass die geschwommenen Zeiten der Athleten entsprechend einer vom Schwimmverband vorgegebenen Tabelle in Punkte umgerechnet und addiert werden. Jede olympische Disziplin muss dabei von zwei Schwimmern geschwommen werden, wobei jeder maximal fünf Mal antreten darf. Im Bayernvergleich steigen dann die punktbesten Mannschaften in die nächsthöhere Liga auf.

Mindelheimer Mannschaft hat sich verändert

Nach zwei Jahren coronabedingter DMS-Pause hatte sich bei der Herrenmannschaft der Mindelheimer Schwimmabteilung einiges geändert. "Die einen fangen an zu studieren, der andere hat die Coronasituation genutzt, sein Karriereende einzuläuten, und der Nächste beginnt, eine Familie zu gründen. Alles gute Gründe für fehlende Trainingsstunden", konstatierte Trainer und Robert Bretschneider (Jg. 1992), der selbst an den Start ging.

Dennoch stellte er einen nahezu perfekten Plan zusammen, welcher Schwimmer welche Lage und Strecke schwimmen muss, damit die Mindelheimer auf eine maximale Punktzahl kommen können. Die Herausforderung war dabei, dass die Leistungen einiger Athleten schwer einzuschätzen war. „Das gesteckte Ziel war also ganz klar der Klassenerhalt“, so der Cheftrainer der ersten Mannschaft Alexander Huber (Jg. 1989). Auch wenn die Schwimmer die Athleten Robin Bähr (Jg. 2004) und Florian König (Jg. 1997) reaktivierten, mussten sie auf einen der besten Punktelieferanten verzichten. Benjamin Bähr (Jg. 2001) musste gesundheitsbedingt aussetzen, unterstützte die Mannschaft allerdings tatkräftig, indem er in der Wettkampfvorbereitung Trainingseinheiten als Trainer übernahm und am Wettkampftag vom Beckenrand aus anfeuerte.

Die Mindelheimer reihen sich zu Beginn in der oberen Tabellenhälfte ein

Bereits nach den ersten Starts stand fest, dass sich die Mindelheimer unterschätzt hatten. Zunächst sicherten sich die Schwimmer nach den ersten Disziplinen eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Im Laufe des Wettkampftages wurden sie dann noch in die untere Hälfte abgedrängt.

Mindelheims bester Punktelieferant war Robert Bretschneider (2527 Punkte). Er punktete vor allem auf den langen Freistilstrecken und glänzte besonders auf der 200-Meter-Distanz, wo er mit einer Zeit von 2:01,31 Minuten 549 Punkte holte. Auch Trainer Alexander Huber stieg ins Becken und holte in der Brust-Disziplin 1712 Punkte. Ein weiterer wichtiger Teil des Teams waren die zwei Bähr-Brüder: Robin Bähr (Jg. 2004) zeigte trotz kurzer Wettkampfvorbereitung seine Stärke auf den 50-Meter-Distanzen. Er sammelte 1548 Punkte. Sasha Bähr (Jg. 1998) war durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und seinen 2192 erzielten Punkten ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Florian König (Jg. 1997) fehlten sichtbar Trainingsstunden. Er blieb zwar bei jedem Start weit über seinen Bestzeiten, konnte aber dennoch mit 1857 Punkten eine Lücke in der Mannschaft schließen. Ein weiterer erfolgreicher Teilnehmer war Christoph Pfleger (Jg. 2003) mit 2456 Punkten. Der Rückenschwimmer überzeugte unter anderem über 100-Meter-Rücken mit einer Zeit von 1:00,14 Minuten und über der doppelten Distanz mit 2:12,26 Minuten. Der jüngste Mindelheimer Schwimmer war Florian Spiegl (Jg. 2007). Er holte mit 910 Punkten wesentlich mehr als erwartet.

Im Großen und Ganzen konnte die erste Männermannschaft der Schwimmabteilung mit 13.202 Punkten überaus zufrieden sein. Auf schwäbischer Ebene haben nur die Schwimmvereine aus Augsburg und Günzburg/Leipheim mehr Punkte erzielt. In der Landesliga Bayern kamen die Mindelheimer auf den achten Platz von insgesamt 14 Mannschaften. Entsprechend motiviert sind die Mindelheimer für die Meisterschaften in der kommenden Saison. Bis dahin stehen erst einmal wieder die Einzelleistungen im Vordergrund.