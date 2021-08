JFG Wertachtal greift wieder an

Plus Die JFG Wertachtal muss einen vermeidbaren Abstieg verkraften. Für die neue Jugendfußballsaison sieht Präsident Arginatru den Verein jedoch gut aufgestellt.

Die JFG Wertachtal hat sich neu aufgestellt und ihre Führungsriege etwas umgebaut. Für den scheidenden Oliver Wodnik übernimmt nun Gernot Maas den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden der Jugendfördergemeinschaft. Maas’ voriger Posten als Sportlicher Leiter bleibt indes noch unbesetzt.