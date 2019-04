vor 33 Min.

Bad Wörishofen steigt aus der Landesliga ab.

Der TTSC Warmisried verpasst den Aufstieg in die Verbandsliga – und hat einen Lieblingsgegner weniger.

Von Axel Schmidt

Der Zeitplan musste in Siegertshofen gehörig gedehnt werden. Denn der erste Auftritt des TTSC Warmisried im Relegationsturnier um den Aufstieg in die Verbandsliga dauerte stolze 5:20 Stunden. Gereicht hat es letztlich nicht für die ganz große Überraschung. Die Warmisrieder verbleiben damit in der Landesliga Westsüdwest, müssen dann aber in der kommenden Saison auf das Derby gegen die TTF Bad Wörishofen verzichten. Die Wörishofer nämlich stiegen in der Relegation ab.

TTSC Warmisried

Verbandsliga „Wir sind der klare Außenseiter“, hatte Warmisrieds Florian Mayer vor dem Relegationsturnier in Siegertshofen gesagt. Und er sollte recht behalten. Denn der TTSC Warmisried zeigte – vor allem im ersten Spiel gegen Hohenpeißenberg – eine starke kämpferische Leistung, am Endeaber standen sie doch mit leeren Händen da. Nachdem die erste Turnierpaarung zwischen Gastgeber SC Siegertshofen und dem TSV Hohenpeißenberg 8:8 endete, traf der TTSC im Anschluss auf die Oberbayern. Über fünf Stunden zog sich dieser Kampf, in dem Warmisried vier von fünf Fünf-Satz-Spielen für sich entscheiden konnte. In einem ausgeglichenen Spiel, in dem nur Christian Schindler beide Einzel knapp verlor, musste das Schlussdoppel entscheiden. Hier unterlagen die Warmisrieder Thomas Brenner/Florian Mayer knapp mit 1:3.

Der Traum vom Aufstieg war damit beendet. Es folgte noch die zweite Partie gegen den SC Siegertshofen um den Ex-Warmisrieder Markus Vogler. Diese Partie gegen den Verbandsligisten ging für Warmisried deutlich mit 0:9 verloren, wenngleich auch hier vier Spiele in den Entscheidungssatz gingen. Das Glück war den Warmisriedern dann aber nun nicht mehr hold.

Für sie ist damit klar, dass sie auch in der kommenden Saison in der Landesliga Westsüdwest antreten werden. Dann allerdings mit zwei Derbys weniger: Denn neben der SVG Baisweil-Lauchdorf, die als direkter Absteiger in die Bezirksoberliga müssen, steigen auch die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen ab.

Bezirksliga Mehr Erfolg hatte die zweite Mannschaft des TTSC Warmisried in der Relegation zur Bezirksligagruppe 2 Ost. Beim Turnier in Königsbrunn gewannen sie beide Spiele gegen die Herausforderer vom TTC Oberneufnach und dem TSV Seeg 2.

Nachdem Oberneufnach zunächst den TSV Seeg 2 mit 9:4 bezwang, gewannen die Warmisrieder gegen Seeg mit 9:6. Damit war klar, dass im entscheidenden Spiel gegen Oberneufnach ein Unentschieden nicht mehr reichen würde. Doch in einem spannenden Vergleich setzte sich am Ende der TTSC Warmisried 2 erneut mit 9:6 durch und konnte damit den Klassenerhalt in der Bezirksligagruppe 2 Ost feiern.

Herausragend war die Bilanz von Warmisrieds Florian Bischlager, der in beiden Spielen alle vier Einzel gewann. Damit bleibt die zweite Mannschaft des TTSC in der Bezirksliga.

TTF Bad Wörishofen

Landesliga Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen waren Ausrichter für die Relegationsspiele zur Landesliga Westsüdwest. Als Tabellenachter dieser Liga mussten sie sich den Vizemeistern aus den Bezirksoberligen – die SG Dösingen und der TV Dillingen 2 – stellen.

Gegen die SG Dösingen lagen die Kneippstädter trotz guter Doppelleistungen mit 1:2 zurück, da nur Beierl/Wolf gewannen. Doch an der Spitze fiel dann bereits eine Vorentscheidung. Xaver Eschenlohr besiegte nicht nur Andreas Kees, sondern erstmals auch Stephan Weiß. Da Rudolf Grund auch Kees bezwang und nur knapp gegen Weiß unterlag, hieß es hier 3:1. Ebenso lief es in der Mitte ab. Hier war Karl Deeg der überragende Spieler und gewann gegen Jürgen Weiß und Thomas Hartl und Dieter Gerhardinger siegte gegen Hartl. Am hinteren Paarkreuz bezwang Alois Beierl jeweils mit 3:1 David Höckele und Dieter Lautenbacher und sorgte damit für den 9:5-Endstand.

Anschließend holte sich der TV Dillingen 2 im ersten Einsatz den ersten Sieg. Das 9:3 gegen Dösingen bedeutete für die TTF Bad Wörishofen, dass es ein Finale um den Klassenerhalt gibt. Gegen den TV Dillingen 2 boten die Wörishofer dann auch harten Widerstand und führten nach den Doppeln mit 2:1.

An der Spitze blieb es dagegen beim einzigen Sieg von Xaver Eschenlohr über Michael Wojnarowicz. In der Mitte holte Karl Deeg zwei Siege, doch Dieter Gerhardinger musste beide Einzel abgeben, eines davon nach hoher Führung im vierten Satz. Bitter wurde es am hinteren Paarkreuz. Zunächst verspielte Lukas Wolf eine eigentlich sichere Führung, dann musste der angeschlagene Alois Beierl sein zweites Einzel verletzungsbedingt abgeben – und Dillingen stand als Sieger (9:5) fest. Somit steigt der TV Dillingen II in die Landesliga Westsüdwest auf. Die Kneippstädter steigen dafür als Drittletzter aus dieser Liga ab. Allerdings gibt es eventuell noch einen kleinen Hoffnungsschimmer auf den Ligaverbleib, doch dies kommt darauf an, wer aus den höheren Ligen absteigt. (mit er)

