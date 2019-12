Bestnoten für den Bad Wörishofer Torhüter

Plus Andreas Nick sorgt beim Landesligaderby zwischen Bad Wörishofen und Buchloe dafür, dass die Niederlage im Rahmen bleibt. Memmingen bezahlt Oberliga-Sieg in Füssen teuer.

Freude in Memmingen und Türkheim, Enttäuschung in Kaufbeuren und Bad Wörishofen: Die Freitagsspiele der hiesigen Eishockey-Klubs hatten nicht immer den gewünschten Ausgang.

DEL 2 Nach verschlafenem Start musste der ESV Kaufbeuren vom ersten Teil des Dresden-Wochenendes mit leeren Händen heimkehren. Vor 2319 Zuschauern verloren die Buron Joker bei den Dresdner Eis-löwen klar mit 1:5 (1:3, 0:0, 0:2).

„Wir haben einen katastrophalen Start hingelegt“, sagte ESVK-Trainer Andreas Brockmann, der auf einige Akteure verzichten musste. Neuzugang Calvin Pokorny und Nachwuchsstürmer Max Oswald gaben dafür ihr Debüt und Goalie Stefan Vajs kehrte nach seiner Verletzungspause erstmals ins Tor zurück. Allerdings nicht lange. Denn nach gerade einmal sechs Minuten hatte Vajs schon drei Gegentore kassiert und wurde von Brockmann für Jan Dalgic vom Eis genommen. Kurz vor der ersten Pause verkürzte Sami Blomqvist auf 1:3 und nährte die Hoffnung auf eine Aufholjagd.

Doch die blieb aufgrund der Chancenverwertung aus. „Im zweiten Drittel haben wir ganz ordentlich gespielt. Aber man hat gesehen, dass wir die Mannschaft sind, die die wenigsten Tore schießt. Wir hatten zahlreiche Chancen, konnten sie aber nicht nutzen“, sagte Brockmann. Im Schlussdrittel machten die Dresdner mit zwei Treffern dann den Sack zu.

Oberliga Der ECDC Memmingen bleibt Tabellenführer in der Eishockey-Oberliga. Den Indians gelang beim Allgäuer Rivalen EV Füssen ein 7:5-Erfolg – mussten diesen Sieg allerdings teuer bezahlen. Stürmer Milan Pfalzer verletzte sich schwer an der Achillessehne und wurde noch in Füssen operiert. Die Saison ist für den Memminger allerdings beendet.

In Füssen sorgte Neuzugang Tim Richter mit seinem ersten Tor für die Indians für die Führung, Dennis Miller erhöhte auf 2:0. Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, als Julian Strab, Brad Snetsinger und Philipp Keil nach dem zwischenzeitlichen Füssener Anschlusstreffer auf 5:1 erhöhten. Im Schlussdrittel sorgte Snetsinger mit zwei weiteren Treffern dafür, dass die Aufholjagd des EV Füssen nicht erfolgreich werden sollte. Am Ende stand es 7:5 für den ECDC Memmingen.

Landesliga Keine Chance hatte der EV Bad Wörishofen im Heimspiel gegen den Lokalrivalen ESV Buchloe. Die Gäste feierten einen 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)-Sieg. Die Tore für die Buchloer erzielten Christian Wittmann, Lucas Ruf, der Ex-Wolf Michal Telesz (2), David Vychiclo und David Strodel.

Ohne acht Spieler, darunter der verletzte Patrik Janac und Kapitän Christoph Seitz, musste Bad Wörishofens Trainer Boris Zahumensky gegen den Tabellenzweiten mit nur 14 Feldspielern antreten. Mit dabei auch die zwei Neuzugänge Frank Kozlovsky und Simon Steiner sowie der erst 17-jährige Rudolf Herdt aus der U20.

Die Wölfe wehrten sich vor rund 180 Zuschauern nach Kräften, hatten aber gegen die erfahrenen und körperlich überlegenen Buchloer im Prinzip keine Chance. Einzig Lubomir Vaskovic traf einmal den Pfosten, ansonsten hatten die Wölfe kaum Torchancen zu verzeichnen. Bestnoten verdiente sich EVW-Torhüter Andreas Nick, der mit vielen starken Paraden einen noch höheren Sieg der Buchloer verhinderte.

Bezirksliga Der ESV Türkheim hat seine Tabellenführung in der Bezirksligagruppe 4 ausbauen können. Beim ERC Lechbruck gelang den Türkheimern ein 6:5-Sieg nach Penaltyschießen. Und das, obwohl Trainer Michael Fischer aufgrund einer Krankheitswelle seinen Kader umbauen. Er berief schließlich die U20-Spieler Moritz Hanslbauer, Luca Ottleben, Jonas Müller, Susanne Wexel, Simon Smola und Joel Heisters in den Kader.

Vor rund 180 Zuschauern im Lechpark starteten die Gastgeber furios, führten nach dem ersten Drittel mit 2:0 und erhöhten im zweiten Durchgang schnell auf 3:0. Selbst der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Jonas Müller ließ die Hausherren unbeeindruckt, stattdessen hieß es kurz darauf 4:1. Doch Türkheim gab nicht auf und kam durch Andreas Pross zum 2:4. Das war das Signal, denn im Schlussdrittel drängte Türkheim auf den Ausgleich. Der sollte fallen – wenn auch mit Verspätung. Erneut Pross (41.), Maximilian Döring (51.) und Jonas Müller (56.) sorgten für das 5:5.

Puck war für den Schiedsrichter zu schnell

Fast wäre es noch besser gekommen: Döring hämmerte aus halblinker Position den Puck perfekt in die Maschen, doch die Scheibe war so hart geschossen, dass sie sofort wieder heraussprang und die Schiedsrichter einen eindeutigen Treffer nicht erkannt hatten. „Der Puck war im Tor, das war ein Hammerschuss von Maxi, ich stand drei Meter daneben“, versicherte Dörings Sturmkollege Felix Ambos.

So ging es ins Penaltyschießen, in dem Döring mit seinem Versuch zum Matchwinner wurde. „Nachdem wir 30 Minuten gebraucht haben, um ins Spiel zu kommen, war das dann eine sehr gute Leistung der gesamten Mannschaft“, sagte ESVT-Trainer Fischer. Ein Sonderlob gab es für das halbe Dutzend U20-Spieler, die er eingebaut hatte. „Die haben ihren Job alle sehr gut gemacht.“