vor 49 Min.

Dem ESV Kaufbeuren droht die Abstiegsrunde

Der ESV Kaufbeuren verliert das so wichtige Heimspiel gegen Bayreuth mit 2:7. Dagegen kann der Oberligist aus Memmingen nach sechs sieglosen Spielen wieder jubeln.

Katerstimmung in Kaufbeuren , Erleichterung in Memmingen. Die Gefühlslage in den Allgäuer Eishockey-Hochburgen könnte nach den Freitagsspielern unterschiedlicher nicht sein.

ESV Kaufbeuren

DEL2 Knapp 3000 Zuschauer wollten in Kaufbeuren sehen, wie sich der ESVK mit einem Heimsieg gegen die Bayreuth Tigers bereits vor dem letzten Spieltag aller Sorgen über eine mögliche Teilnahme an den Play-downs entledigt. Doch was die Kaufbeurer Fans bei der 2:7-Niederlage erleben mussten, glich einem sportlichen Offenbarungseid.

So rang ESVK-Trainer Andreas Brockmann nach dem Spiel um die passenden Worte, aber auch um Lösungen. „Uns hat einfach die Leidenschaft gefehlt“, war die hilflose Erkenntnis des Trainers, die auch viele Fans teilten. „Wir wollen euch kämpfen sehen“ – das war dabei noch die harmlosere Variante, die von der Fankurve skandiert wurde. Neben einem gellenden Pfeifkonzert nach Spielende machte sich der ESVK-Anhang auch noch auf den Weg vor den Kaufbeurer Spielereingang, um die Mannschaft zur Rede zu stellen. „Ich kann die Fans verstehen, wir sind alle nicht zufrieden mit dieser Situation“, sagte Gesellschafter Karl-Heinz Kielhorn , der in seiner langen Zeit beim ESVK schon viele Höhen und Tiefen durchlebt, aber auch gemeistert hat.

Die Verunsicherung im Team war dabei an allen Ecken und Enden zu spüren. Spätestens nach dem 2:0 für Bayreuth im ersten Drittel funktionierten bereits die einfachsten Pässe nicht mehr – von funktionierenden Spielzügen ganz zu schweigen. Bestes Beispiel war eine doppelte Überzahl im zweiten Drittel, bei der sich die Joker mit einem Anschlusstreffer wieder hätten ins Spiel bringen können. „Wir haben in dieser Phase nicht einmal einen Torschuss zusammengebracht“, sagt der enttäuschte Trainer.

Fehlende Geschwindigkeit im Aufbau und wenig Ideenreichtum prägen dagegen schon seit geraumer Zeit das Power-Play der Joker. „Jeder verlässt sich darauf, dass es Sami Blomqvist oder Branden Gracel schon richten – doch wo sind die anderen Spieler?“, fragte Brockmann rhetorisch. Trotz der vielen Gegentore hält er oft die schützende Hand über seine jungen Verteidiger. Doch es stellt sich die Frage, ob es bei der Zusammenstellung des Kaders Versäumnisse gegeben habe. „Wir als Gesellschafter haben uns nicht in das operative Geschäft eingeschalten, dafür haben wir ein kompetentes Trainerteam und einen sportlichen Leiter, denen wir bis jetzt immer vertraut haben“, sagte Kielhorn.

Die Entschuldigung von Brockmann bei den Zuschauern für diese Vorstellung war nur ein schwacher Trost. Vielmehr machten sich die Joker-Fans nicht unbegründete Sorgen über ein Abrutschen in die Abstiegsrunde. (ts)

ECDC Memmingen

Oberliga Süd Eindrucksvoll zurückgemeldet hat sich der Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen nach sechs sieglosen Partien in Serie: Dem Tabellenführer der Süd-Gruppe gelang im Heimspiel gegen Rosenheim (bis dato Dritter) ein nie gefährdeter 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)-Erfolg. Damit verteidigten die Memminger vorerst die Tabellenspitze, was die bestmögliche Ausgangslage für die bald anstehenden Play-offs bedeutet. „Ich bin zufrieden mit der Einstellung und der Bereitschaft“, sagte ECDC-Trainer Sergej Waßmiller. Das Team habe sich nach mehreren Niederlagen aus dem Abwärtstrend herausgezogen.

Trotz des Sieges fand Waßmiller aber nicht nur lobende Worte für die Leistung der Indians: „Das Powerplay hat endlich wieder funktioniert. Das hat uns Schwung gegeben, das Selbstvertrauen ist zurück. Aber am Ende haben wir wieder unnötige Strafen kassiert und den Gegner zu Toren eingeladen. Wir müssen lernen.“ (jml)

Themen folgen