Der ECDC Memmingen lässt zu viele Chancen aus

Plus Auch im dritten Anlauf gelingt dem ECDC Memmingen gegen den Höchstadter EC kein Sieg. Der Grund liegt in der Offensive.

„Wir müssen mehr Tore schießen.“ Die Analyse von ECDC-Trainer Sergej Waßmiller nach der 2:3-Niederlage beim Höchstadter EC fiel kurz und knackig aus. So weit, so gut. Das Problem daran ist: Der Indians-Coach musste diesen Satz in dieser Saison schon öfter bei der Pressekonferenz nach einem Spiel sagen. Womöglich ist das einer der Gründe, warum der ECDC kurz vor dem Abschluss der Hauptrunde in der Eishockey-Oberliga „nur“ auf Rang neun steht.

Trotz guter Chancen schafften es die Indians wieder einmal nicht, die nötigen Treffer zu erzielen, und mussten die dritte Niederlage der Spielzeit gegen Höchstadt hinnehmen.

Memmingen geht in Führung

Dabei hatten sie gut begonnen, führten durch den Treffer von Jonas Wolter (13.) nach dem ersten Drittel mit 1:0. Doch im zweiten Abschnitt sorgte ein schneller Doppelschlag für die Höchstadter Führung. „Das hat uns erst einmal aus dem Konzept gebracht“, sagte Trainer Waßmiller.

Memmingen nutzt die Überzahl nicht konsequent

Zwar kamen die Indians durch Christopher Kasten zum Ausgleich, verpassten es dann jedoch, aus einem fünfminütiges Powerplay Kapital zu schlagen. „Hier hätten wir jetzt unbedingt mindestens ein Tor machen müssen“, monierte Waßmiller. Stattdessen mussten die Memminger nach einem Konter das 2:3 hinnehmen. Von diesem Nackenschlag erholten sich die Memminger in der Folge nicht mehr. Das Schlussdrittel blieb torlos.

Die Indians haben nun zwei Wochen lang kein Spiel, ehe sie die Hauptrunde mit dem Heimspiel gegen den EV Lindau am Dienstag, 16. März (20 Uhr), abschließen. „Das Warten ist nicht so einfach“, so Waßmiller. Doch er will aus der Not eine Tugend machen: „Wir werden viel trainieren und versuchen, Vieles zu verbessern.“ Tore schießen etwa. (mfr, maj)

