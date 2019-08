06:51 Uhr

Der SV Oberegg feiert seinen ersten Sieg

Der Kreisligist verlässt dank des 4:2-Erfolgs gegen den TV Woringen die Abstiegsränge.

Von Axel Schmidt

Am fünften Spieltag hat es geklappt für den SV Oberegg: Der Aufsteiger feierte beim 4:2 gegen den TV Woringen den ersten Saisonsieg und klettert damit auf Rang elf. Der TSV Kammlach ist seine Tabellenführung los, allerdings ohne eigenes Zutun. Während die Kammlacher erst nächste Woche spielen, nutzte die DJK Ost-Memmingen die Chance und stürmte an die Spitze.

Oberegg – Woringen 4:2

Tore 1:0, 2:0 Martin Fischer (9., 23.), 2:1 Thomas Glatz (40.), 2:2 Andreas Tobler (60.), 3:2 Stefan Linder (65., FE), 4:2 Christoph Neher (70.) Zuschauer 103 Schiedsrichter Tobias Kinberger

" Die erste halbe Stunde war der SVO klar spielbestimmend und ging hier per Doppelpack von Fischer in Führung. Mit einem Freistoß kurz vor der Pause kam Woringen zum Anschlusstreffer. Nach der Pause merkte man, dass die Heimmannschaft verunsichert war, und nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr glich Gästestürmer Tobler zum 2:2 aus. Als Stefan Linder im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, verwandelte dieser den fälligen Elfmeter sicher zur erneuten Führung. Diese ließen sich die Oberegger dann nicht mehr nehmen, im Gegenteil: Den Schlusspunkt setzte Neher mit einem satten Schuss aus kurzer Distanz und machte den ersten SVO-Sieg in der Kreisliga perfekt.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Ungerhausen – Oberbeuren 2:1

Tore 0:1 Dominik Wagner (3.), 1:1, 2:1 Edin Kahric (23., 87.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Franz Höld

Buxheim – Legau 1:1

Tore 1:0 Lukas Fischer (41.), 1:1 Marco Faller (88.)

Gelb-Rot Noah Jensen (Buxheim/58.)

Zuschauer 150

Schiedsrichter Markus Schöllhorn

Blonhofen – Germaringen 1:1

Tore 1:0 Markus Brugger (28.), 1:1 Patrick Wörz (31.)

Gelb-Rot Maximilian Wilhelm (Blonhofen/71.)

Zuschauer 300

Schiedsrichter Marco Blösch

Lautrach-Illerbeur. – Lamerding. 2:0

Tore 1:0, 2:0 Alexander Bischof (32., 64.)

Gelb-Rot Dominik Feldhus (Lamerdingen/38.)

Rot Reinhard Fischer (Lamerdingen/90. + 1)

Zuschauer 70

Schiedsrichterin Paulina Koch

Ost-Memmingen – Fellheim 2:0

Tore 1:0 Naim Nimanaj (22.), 2:0 Elia Halbig (35.)

Zuschauer 50

Schiedsrichter Dennis Picknik

Themen Folgen