Die Luft ist raus beim EV Bad Wörishofen

Plus Auf dem Eis geht es für den EV Bad Wörishofen in dieser Saison um nichts mehr. Doch wie geht es weiter mit Trainer Kozlovsky und Spielern wie Vaskovic und Janac?

„Wenn wir diese Leidenschaft in den nächsten Spielen auf das Eis bringen, dann werden wir kein Spiel mehr verlieren.“ Diese Worte sagte Bad Wörishofens Trainer Frank Kozlovsky nach dem Auswärtssieg beim TSV Farchant vor einer Woche.

Seine Mannschaft ließ dieser Einschätzung prompt Taten folgen, gewann das wichtige Auswärtsspiel beim SC Forst und sicherte sich damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Wie wichtig dieser Sieg war, zeigte sich nun. Denn nur zwei Tage nach dem Sieg in Forst unterlagen die Wölfe dem TSV Farchant auf eigenem Eis mit 3:4 (1:2, 0:0, 2:2). So ganz unschlagbar waren die Wörishofer also nicht. Was aber auch daran lag, dass die sprichwörtliche Luft heraus war. Beide Mannschaften, der EV Bad Wörishofen und der TSV Farchant, waren vor dem Spiel bereits in sicheren Gefilden der Abstiegsrunde und haben den Klassenerhalt vorzeitig eingetütet.

Der Druck ist weg

Zwar hatte Bad Wörishofens Trainer Frank Kozlovsky noch vor der Partie gemeint, dass dies ein Vorteil sein könnte. Nach dem Motto: Der Druck, der im Abstiegskampf auf der Mannschaft lastet, ist weg – entsprechend befreit könne das Team aufspielen. Doch Gleiches galt eben auch für den TSV Farchant.

So entwickelte sich ein zerfahrenes, eher schleppendes Spiel. „Wenn man da einfach nicht mehr die letzten Schritte gehen kann oder gehen will, weil der Kopf nicht mehr da ist oder die Beine nicht mehr hergeben, dann ergeben sich einfach Chancen und individuelle Fehler“, sagte Kozlovsky im Anschluss auf der Pressekonferenz.

Seine Mannschaft kam zwar im Schlussdrittel wieder etwas heran, setzte die Gäste unter Druck, kassierte dann aber eine hohe Zeitstrafe (2+2+10 Minuten) gegen Gianluca Barnes. Diese vierminütige Unterzahl sollte der Knackpunkt des Spiels werden – auch wenn die Wölfe wieder ein ordentliches Unterzahlspiel zeigten. Dennoch gelang Farchant ein Treffer – und sorgte so letztlich für die Entscheidung.

„Gut, dass wir durch sind dieses Jahr“, sagte der EVW-Coach nach der Partie. Dennoch: „Das ist nicht unser Anspruch.“ Für das kommende Wochenende kündigte er jedenfalls an, dass die Mannschaft noch einmal alles geben werde, um das letzte Heimspiel – gleichzeitig auch das letzte Saisonspiel – erfolgreich zu gestalten. Gegner ist dann am Freitagabend (20 Uhr) der SC Reichersbeuern. Auch ein Team, das den Klassenerhalt längst in der Tasche hat.

Wie geht es mit den Protagonisten weiter?

Wie es nach der Saison mit Kozlovsky und dem einen oder anderen Spieler weitergeht, steht noch nicht fest. „Ich würde gerne bleiben“, so Kozlovsky.

Die Vereinsführung ist auch durchaus zufrieden: „Das Minimalziel, der Klassenerhalt, ist erreicht“, sagt Thomas Paul. Ob Kozlovsky auch in der kommenden Spielzeit an der Bande steht, kann der Sportliche Leiter des EVW jedoch nicht sagen. Es hänge viel von den anstehenden Vorstandswahlen im April ab. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Trainer“, sagt er.

Ob ein neuer Vorstand aber eine andere Idee haben könnte, sei nicht ausgeschlossen. „Wir werden aber Vorgespräche führen, schließlich wollen wir auch unsere zwei Ausländer behalten“, sagt Paul und spielt auf die beiden Slowaken Patrik Janac und Lubomir Vaskovic an. Die Signale seitens des Sponsors seien gut.





