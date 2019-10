vor 19 Min.

Die Luft wird für die Bad Wörishofer dünner

In der Landesliga ist der TV Waal für Bad Wörishofen eine Nummer zu groß. Auch die Frauen des TTC Hasberg bekamen in der Bezirksoberliga ihre Grenzen aufgezeigt.

Es bleibt dabei: Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen stehen in der Landesliga weiter ohne Punkt da. Gegen den TV Waal setzte es eine hohe Niederlage. Auch die Hasberger Frauen kassierten eine deftige Pleite beim Aufstiegsfavoriten der Bezirksoberliga. Dagegen kann die zweite Herren-Mannschaft des TTSC Warmisried jubeln. Im dritten Spiel gelang der erste Sieg!

TTF Bad Wörishofen

Auch im dritten Spiel der TTF Bad Wörishofen in der Landesliga Westsüdwest gab es beim TV Waal eine hohe 2:9-Niederlage. Bereits nach den Anfangsdoppeln lagen die Kneippstädter mit 0:3 zurück. Hier gab es nicht einmal einen Satzgewinn. Umkämpfter waren danach zwar alle vier Spitzenspiele, doch es sprang kein Sieg für Xaver Eschenlohr und Karl Deeg heraus. Lediglich in der Mitte konnten die TTF-Spieler punkten. Denn Rudolf Grund besiegte mit 3:0 Helmut Heim und Horst Müller mit 3:1 Rainer Wiedemann. Da aber am hinteren Paarkreuz Bela Rogl und Alois Beierl knappe Niederlagen hinnehmen mussten, stand die 2:9-Niederlage nach zweieinhalb Stunden Spieldauer fest. (er)

TTSC Warmisried

Im dritten Saisonspiel der Bezirksliga-Gruppe 2 landete die zweite Mannschaft des TTSC Warmisried den ersten Saisonsieg. Gegen den FSV Großaitingen ging es schon bei den Eingangsdoppeln voll zur Sache. Link/Roiser gewannen klar mit 3:1, aber Binder/Lutz sowie Jakob/Gil mussten in den fünften Satz gehen, ehe dank zweier weiterer Siege eine komfortable 3:0-Führung zu Buche stand.

Im vorderen Paarkreuz gewann Neuzugang Udo Link klar mit 3:0, Helmut Roiser dagegen verlor mit 0:3. In der Mitte gewann Thomas Binder sensationell nach einem 7:10-Rückstand im fünften Satz noch mit 15:13. Helmut Jakob blieb gegen Pohanka mit 3:0 erfolgreich. Im hinteren Paarkreuz gewann Michael Gil klar mit 3:0, Thomas Lutz dagegen verlor mit 0:3. Am Ende des ersten Durchgangs führte der TTSC Warmisried II mit 7:2.

Im zweiten Durchgang teilte man sich am vorderen Paarkreuz die Punkte: Diesmal verlor Link, während Roiser klar mit 3:0 gewann. Nachdem Binder in der Mitte chancenlos mit 1:3 unterlag war es Helmut Jakob, der mit seinem zweiten Einzelsieg an diesem Tag den 9:4-Endstand und damit den ersten Saisonsieg herstellte. (ttsc)

TTC Hasberg

Auf dem Bezirksoberliga-Programm des TTC Hasberg stand am vergangenen Wochenende das Auswärtsspiel beim SV Kirchdorf an der Iller. Wie erwartet gab es in Baden-Württemberg für die Hasbergerinnen bei der 1:8-Niederlage nichts zu holen. Die Damen kamen gegen den Topfavoriten um den Aufstieg erst beim Stand von 0:5 durch einen Erfolg von Lisa Holzmann zum Ehrenpunkt.

„Heute hatten wir gegen einen ganz starken Gegner eigentlich null Chancen. Da muss man ehrlich sein. Wir werden die nötigen Punkte aber schon woanders holen“, sagt Spielführerin Denise Schultheiß nach dem Spiel. (bha)

