vor 49 Min.

Die Memminger Indians und ihr kurioser Einzug in die Play-offs

Plus Der ECDC Memmingen stand schon vor dem Rückspiel gegen den EV Lindau als Viertelfinalist fest. Und das, obwohl das Hinspiel in Lindau mit 2:4 verloren ging.

Von Manfred Jörg

Es ehrt ECDC-Trainer Sergej Waßmiller, dass er nach der ersten Pre-Play-off-Partie gegen den EV Lindau bei der Pressekonferenz sagte: „Für mich zählt nur das Sportliche, sonst nichts.“ Soeben hatte seine Mannschaft gegen den EV Lindau mit 2:4 verloren. Unter normalen Umständen hätte man sich nun große Sorgen machen müssen, ob die Indians im zweiten und eigentlich entscheidenden Spiel noch eine Chance haben würden, in die Play-offs der besten acht Teams der Oberliga Süd einzuziehen. Aber was ist schon normal in diesen Zeiten?

Am Nachmittag vor dem Freitagsspiel gegen Lindau überschlugen sich die Ereignisse: Der Deggendorfer SC, Tabellensechster nach der Hauptrunde, gab bekannt, dass er wegen einer Corona-Infektion sein Team für diese Saison komplett vom Spielbetrieb zurückziehen müsse. Der DSC teilte mit: Das örtliche Gesundheitsamt habe eine zweiwöchige Quarantäne für das gesamte Team angeordnet. Deggendorf wäre am Dienstag im Play-off-Viertelfinale auf Rosenheim getroffen. Doch daraus wird nichts.

Vor dem Rückspiel ist klar: der ECDC Memmingen rückt nach

Am Sonntagmorgen war dagegen klar: Das zweite Pre-Play-off-Spiel des ECDC Memmingen in Lindau am Sonntagabend wurde damit bedeutungslos, die Memminger dürfen sicher im Viertelfinale gegen Regensburg, den Ersten der Hauptrunde, antreten. Das erste Spiel findet am Dienstag ab 20 Uhr in der Oberpfalz statt, das erste Heimspiel für den ECDC am kommenden Freitag ab 20 Uhr.

Und das hat folgenden Grund: Bereits am vergangenen Freitagvormittag vermeldeten die „Blue Devils“ Weiden, dass wegen eines positiven Corona-Tests in der Mannschaft das erste Pre-Play-off-Spiel gegen Peiting ausfalle. Am Samstag gab der EV Weiden auf seiner Internetseite bekannt, dass „für das Team vom Gesundheitsamt eine 14-tägige Quarantäne angeordnet“ worden sei. „Somit wurde auch das Rückspiel in Peiting am Sonntag abgesetzt. Dadurch ist der EC Peiting für das Viertelfinale der Play-offs qualifiziert.“

Ab Dienstag geht es nun gegen Meister Regensburg

Für die Indians hat das nun folgende Konsequenz: Sie ziehen als Nachrücker in die Play-offs ein – und tragen dort auf jeden Fall am Dienstag ihr erstes von maximal fünf Spielen aus. Um gegen Regensburg bestehen zu können, müssen die Indians endlich eine Idee entwickeln, wie sie das Rezept von Coach Waßmiller auf dem Eis umsetzen wollen. „Entscheidend ist, dass der Puck ins Tor unseres Gegners geht“, sagte ECDC-Trainer Waßmiller nach der 2:4-Niederlage in Lindau.

Dass seine Mannschaft das Toreschießen nicht verlernt hat, zeigte sich zwei Tage später beim – zwischenzeitlich unbedeutend gewordenen – Rückspiel. Hier fegten die Indians die Lindauer mit 5:0 vom Eis. Damit hätten die Memminger letztlich also auch sportlich die Qualifikation für die Play-offs geschafft. Und das ist schließlich das, was für Waßmiller zählt.

Mehr zum Eishockey aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen