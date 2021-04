ESV Kaufbeuren: Finanzielle Sorgen bleiben

Plus Die Saison 2020/21 wird in der DEL2 mit spitzem Stift geplant. Warum ein Gehaltsverzicht beim ESV Kaufbeuren kein Thema ist.

Während auf dem Eis die entscheidende Saisonphase ansteht – nämlich die Viertelfinals in den DEL2-Play-offs, geht es abseits der Spielfläche schon seit Wochen um die kommende Spielzeit. Beim ESV Kaufbeuren wurden mit den Vertragsverlängerungen von Trainer Rob Pallin und Kapitän Tyler Spurgeon wichtige Weichen gestellt. „Nach wie vor stochern wir aber im Nebel“, sagt ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl.

Wenn er in diesen Tagen über dem Budget der Saison 2021/22 brütet, begegnen ihm viele Unwägbarkeiten. Über allem schwebt die Frage, ob in der kommenden Saison wieder Zuschauer im Stadion erlaubt sein werden und wenn ja, ob diese dann auch in ähnlicher Menge wie vor der Pandemie in die Arena strömen. Zumindest bis Ende 2021 wird der Staat den Vereinen unter die Arme greifen. Das Hilfsprogramm läuft nach jetzigem Stand aber im Dezember aus. Ab Januar gilt dann wieder das Motto, nicht mehr auszugeben als man selbst an den Kassen einnimmt.

ESVK-Manager hat "den Glauben an die Politik verloren"

„Wir wissen nicht, was passiert. Um ehrlich zu sein, ich habe auch ein wenig den Glauben an die Politik verloren“, sagt Kreitl ein Stück weit resigniert. Klar ist für ihn: Er wird bei der Budgetplanung sehr solide arbeiten. „Wir werden uns an einigen Rennen um Spieler nicht beteiligen können,“ sagt der ehemalige DEL-Profi schon jetzt. In allen neuen Verträgen beim ESVK wird es auch wieder Corona-Klauseln geben, die also aufschiebende Elemente beinhalten, etwa wenn pandemiebedingt später gespielt wird oder eine Saison unterbrochen werden muss.

Einen Gehaltsverzicht, wie er dieser Tage insbesondere in der DEL wieder für Schlagzeilen sorgt, gab und gibt es in Kaufbeuren nicht. „Die Strukturen sind nicht vergleichbar“, sagt Kreitl. Damit dürfte er unter anderem das grundsätzliche Gehaltsgefüge meinen. Wenn ein DEL-Spieler auf 50 Prozent seines Salärs verzichtet, bleibt meist noch ein gutes Stück übrig. Bei einem durchschnittlichen DEL-2-Spieler hingegen nicht mehr.

Auch die laufende DEL-2-Saison wird der ESV Kaufbeuren eventuell mit einem Minus abschließen. Bis jetzt sei man gut um die Runden gekommen. Die Joker hatten während der Saison auf nicht absolut nötige Nachverpflichtungen verzichtet und schon vergangenen Sommer mehr Eigengewächse eingeplant. Kosten für den Kader konnten so minimiert werden. Nun aber stünden die Zahlungen an die Berufsgenossenschaft an. „Die verzichten auf keinen Cent“, sagt Kreitl.

In Kaufbeuren kommt keine echte Play-off-Stimmung auf

Wirkliche Play-off-Stimmung kommt daher dieser Tage in Kaufbeuren nicht auf. Zum einen, weil es wegen der Corona-Maßnahmen eben keine meterlangen Schlangen im Kampf um die Stadiontickets geben wird. Die Fans müssen via Internetstream von daheim aus zuschauen. „Die Play-offs sind daher finanziell nicht so lukrativ für uns. Was am Ende dabei herauskommt, ist jedoch stark abhängig von den Buchungszahlen bei Sprade.tv.“

Die aber lassen sich im Vorfeld schwer abschätzen. Der Streaming-Anbieter verlangt pro Spiel knapp zehn Euro, ein Großteil davon geht in das Portemonnaie des jeweiligen Heimteams. „Dennoch: Der sportliche Wert der Play-offs soll und wird den wirtschaftlichen Wert übertreffen“, gibt sich Kreitl zuversichtlich.

