Eishockey

07:06 Uhr

ESV Kaufbeuren: Erneute Sorge um Stefan Vajs

Kaufbeurens Torhüter Stefan Vajs wurde gerade rechtzeitig zum Saisonauftakt fit – und musste in Frankfurt wieder angeschlagen das Eis verlassen.

Plus ESV Kaufbeuren startet mit zwei Niederlagen in die Saison. Torwart Stefan Vajs muss das Eis in Frankfurt vorzeitig verlassen.

Von Manuel Weis

Nach nur 20 Minuten im zweiten Pflichtspieleinsatz der neuen DEL 2-Saison war für ESV Kaufbeuren-Torwart Stefan Vajs schon wieder Schluss. Der Torhüter, gerade genesen von einer Unterkörperverletzung und in der Saisonvorbereitung in fünf von sechs Spielen noch geschont, setzte das Spiel in Frankfurt nicht fort, sein Back-Up Maximilian Meier sprang ein.

