Erfolgstrainer der Memminger Eishockey-Frauen hört auf

Plus Werner Tenschert machte die Frauenmannschaft des ECDC Memmingen zu einem deutschen Topteam. Nun hört er auf. Wer sein Nachfolger wird, ist offen.

Von Manfred Jörg

Eine Ära im Memminger Eishockey endet: Werner Tenschert, der Trainer der ECDC-Damenmannschaft, hört auf. Ein Nachfolger an der Bande des Bundesligisten steht noch nicht fest. Der 62-Jährige übernahm das Team zur Saison 2013/14. Mit Tenschert als Trainer feierten die Memminger Frauen ihre größten Erfolge, wurden 2016, 2018 und 2019 Deutscher Meister sowie 2016, 2017 und 2018 Pokalsieger. Hinzu kam 2017 mit dem Gewinn des EWHL-Supercups der erste internationale Titel.

Zusammen mit Tenschert wurden die Indians-Frauen auch wiederholt zur „Mannschaft des Jahres“ in Memmingen gewählt.

Werner Tenschert war früher im Memminger Nachwuchs als Trainer tätig und coachte auch die Männermannschaft. Doch auch als Spieler erwarb er sich am Hühnerberg große Verdienste. In den Achtzigerjahren lief er für den SC Memmingen auf und spielte für den ersten von bislang drei Memminger Eishockey-Vereinen unter anderem in der Oberliga und Regionalliga.

Einen Nachfolger für Tenschert auf dem Posten des Frauen-Trainers gibt es noch nicht.

