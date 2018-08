vor 37 Min.

Finnbogason war goldrichtig Lokalsport

Elisabeth Negele und Markus Sailer haben gewonnen und freuen sich auf das Spiel des FC Augsburg gegen Werder Bremen

Das MZ-Gewinnspiel in der Fußball-Beilage „Anstoß“ bezog sich in diesem auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Welcher FCA-Spieler hat bei der WM 2018 in Russland das historische erste WM-Tor für sein Land erzielt? So lautete die Frage – und zahlreiche Leser wussten natürlich die Antwort.

Es war der isländische Stürmer Alfred Finnbogason, der in der 23. Minute des Auftaktspiels gegen die Fußball-Großmacht Argentinien das 1:1 für seine Nation erzielte. Damit steht er für immer in den Geschichtsbüchern des kleinsten Landes, das jemals bei einer Fußball-WM teilnahm. Über zweimal zwei Karten für das Spiel des FC Augsburg gegen Werder Bremen dürfen sich Elisabeth Negele aus Kirchheim und Markus Sailer aus Könghausen freuen, die im Losverfahren gezogen wurden. Dabei hatte Elisabeth Negele nicht mit einem Gewinn gerechnet: „Ich habe zu meinem Mann gesagt, dass ich eh nichts kriege.“ Mitnehmen möchte sie ihre Tochter Christiane. Für Elisabeth Negele ist es sogar das erste Mal in der WWK-Arena. Bei einem Spiel des FCA war sie zwar noch nie, trotzdem sei sie als fußballbegeisterte Zuschauerin gleich auf die Lösung gekommen. Etwas anders verhält es sich bei Markus Sailer, der zum ersten Mal beim MZ-Gewinnspiel mitgemacht hatte. „Ich bin absoluter FCA-Fan und freue mich deswegen natürlich riesig“, sagt Sailer. Mitnehmen möchte er seinen Sohn. Allerdings ist es noch nicht sicher, ob unsere Gewinner Alfred Finnbogason sehen werden. Der Isländer plagt sich einmal mehr mit Verletzungen herum – aktuell mit einer Entzündung in der Patellasehne und wird daher eventuell verletzungsbedingt fehlen. (maris)

Themen Folgen